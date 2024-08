video suggerito

Girma a terra privo di sensi dopo una tremenda caduta alle Olimpiadi: prima la paura, poi il sollievo Lamecha Girma, è rimasto privo di sensi in pista dopo una violenta caduta durante la finale dei 3000 metri di corsa a ostacoli alle Olimpiadi. Nell’infermeria dello stadio poi l’etiope è tornato cosciente prima del trasporto in ospedale per gli accertamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

L'atmosfera di festa sportiva delle Olimpiadi è stata rovinata da un tremendo incidente. Lamecha Girma, è rimasto privo di sensi sulla pista dopo una violenta caduta durante la finale dei 3000 metri di corsa a ostacoli. Il detentore del record mondiale della specialità, a causa dell'impatto ha perso conoscenza ed è stato poi trasportato via in barella. Nell'infermeria dello Stade de France pare abbia ripreso coscienza, riuscendo anche a ritrovare la parola prima del trasporto in ospedale per ulteriori esami.

Cosa è successo a Lamecha Girma alle Olimpiadi, caduta violentissima

Tutto è accaduto mentre il classe 2000 stava lottando per l'oro nella gara in cui ha dimostrato di poter fare la voce grossa, ovvero il 3000 ostacoli. All'ultimo giro però ecco l'imprevisto, con un ostacolo che si è rivelato molto pericoloso. Lamecha Girma nel tentativo di superare la "barriera" ha inciampato nella stessa, finendo per cadere in modo rovinoso. Sfortunatissimo l'atleta africano, che ha sbattuto anche violentemente la testa, e in particolare la nuca, sul terreno.

Lamecha Girma privo di sensi sulla pista dopo l'incidente nella gara ad ostacoli

La gara è proseguita con diversi atleti che hanno dovuto quasi scavalcare il povero Girma, senza rendersi conto della gravità della situazione. Solo dopo qualche secondo, ci si è resi conto che l'etiope aveva perso conoscenza con i sanitari che sono arrivati prontamente per valutare le sue condizioni. Dopo l'immobilizzazione del corridore, a cui è stato apposto anche un collare. Ecco il trasporto fuori dallo stadio in barella, dove l'ambulanza ha provveduto allo spostamento in ospedale.

Chi è Lamecha Girma, detentore del record del mondo e come sta

Stando a L'Equipe, Girma avrebbe ripreso i sensi già nella pancia dello Stade de France grazie alle cure dei sanitari. Ha scambiato qualche parola l'etiope che è stato comunque trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Nel frattempo non mancano messaggi di supporto per il campione etiope, nella speranza che si tratti solo di un brutto spavento. Dal sogno dell'oro olimpico alla paura per un tremendo incidente di gara. Molto sfortunato Girma che dal 2019 ha iniziato ad inanellare successi, conquistando tre medaglie d'argento ai Mondiali, e il record mondiale di corsa a ostacoli con un tempo di 7:52:11, stabilito proprio a Parigi. Al suo attivo anche il record indoor sui 3000 metri con un tempo di 7:23:81.