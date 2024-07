video suggerito

Giocatrice di rugby salva la compagna in caduta libera alle Olimpiadi: una prova di forza sovraumana L’irlandese Erin King stringe forte la giocatrice e la riporta sul prato mulinando le braccia con una forza colossale: le ha evitato una brutta caduta e di farsi del male. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Erin King ha compiuto uno sforzo sovrumano per salvare la compagna di nazionale, Emily Lane, da un brutto infortunio. Durante la partita di Rugby a 7 femminile alle Olimpiadi, la presa al volo e il sollevamento della giocatrice irlandese sono stati impressionanti. Non è stata solo una dimostrazione di potenza ma soprattutto di determinazione nonostante il risultato in ballo non valesse un piazzamento ambizioso né la possibilità di competere ancora per una medaglia.

C'è stato anche dell'altro dietro quella prodezza alla Wonder Woman: il tentativo estremo, per fortuna riuscito, di evitare che le conseguenze della caduta potessero essere pericolose per l'incolumità fisica di Lane. Ed è stato questo l'aspetto che ha scandito tutta l'azione nella sfida contro la Gran Bretagna. Tutto avvenuto nel giro di pochi secondi e sottolineato dalla smorfia perentoria di King.

L'episodio clou, divenuto virale per l'atteggiamento delle protagoniste, nasce nel momento in cui la selezione inglese sfrutta una disattenzione delle avversarie e prova ad approfittare della difesa sguarnita per affondare il colpo verso la linea di meta. Per recuperare l'ovale, Lane spicca un balzo e va in presa al volo: riesce a ghermire la palla, la ricezione è perfetta, e sta per franare sul rettangolo verde di schiena.

Da mediano di mischia che teme nulla non ci pensa due volte e si fionda per stoppare l'iniziativa della Gran Bretagna. Può sbattere col collo per terra ma ha la fortuna di avere l'angelo custode proprio al suo fianco. È allora che King la stringe forte e la riporta sul prato mulinando le braccia con una forza colossale, tale da lasciare a bocca aperta gli spettatori allo stadio e collegati da casa attraverso la tv.

Gesto atletico a parte, il risultato del campo (28-12) fotografa la differenza di valori tra nazionali e conferma quella che per l'Irlanda (tanto nel settore maschile quanto in quello femminile) vien definita la maledizione dei quarti di finale. Una sorta di incantesimo sportivo che è stato scandito con due sconfitte abbastanza nette, sia contro i finalisti delle Fiji nel torneo maschile sia contro la selezione australiana in campo femminile. "Questi incontri queste esperienza del genere sono molto importanti per noi. Giocare di fronte a così tante persone allo Stade de France è stato incredibile e non può che farci bene in prospettiva futura", ha ammesso l'allenatore capo dell'Irlanda, Temple-Jones.