Giocatori di golf sorpresi e stupiti per l’improvvisa invasione sul campo: sono centinaia di canguri Immagini incredibili a Melbourne, in Australia, all’Heritage Golf and Country Club quando il campo è stato letteralmente invaso da un’orda di canguri che hanno costretto i giocatori a interrompere ogni attività. Qualche istante di attesa e tutto è ripreso come se nulla fosse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Qualcosa di inaspettato e imprevisto perché vicino a Melbourne si è rischiato più che un semplice imprevisto quando centinaia di canguri hanno fatto il loro improvviso ingresso sul campo da golf interrompendo le gare ma soprattutto mettendo in pericolo l'incolumità dei giocatori sul green. Una invasione colossale che è durata diverso tempo, con gli animali che hanno percorso il tratto di campo scomparendo poi tra gli alberi della vicina boscaglia.

Nessuno ha ancora capito il motivo dell'invasione dei canguri sul green del campo da gol vicino a Melbourne mentre diversi giocatori si stavano cimentando tra mazze e buche serenamente, ma i golfisti australiani sono sembrati assolutamente sereni nel vedere gli animali invadere il green. Una vera e propria orda è apparsa all'improvviso: dieci, venti cinquanta. Poi alla fine non si sono più contati, con gli animali che hanno attraversato l'intera area fermando ogni attività presente.

L'evento è accaduto all'Heritage Golf and Country Club che si trova alla periferia dell'area metropolitana di Melbourne. L'Heritage Golf and Country Club si trova nel sobborgo di Chirnside Park e adiacente ai sobborghi di Wonga Park e Christmas Hills. Il campo da golf Henley si trova a Christmas Hills, dall'altra parte del fiume Yarra nelle stesse zone in cui anni fa c'erano stati problemi proprio per la presenza dei canguri con feroci polemiche: per facilitare la possibilità di ottimizzare gli spazi proprio per il golf nel 2021 si era predisposto anche all'abbattimento degli animali, ma una petizione popolare e le conseguenti polemiche hanno evitato il tutto.

Le immagini dei filmati diffusi sui social sono diventati subito virali, evidenziando l'enorme massa di canguri che per un paio di minuti hanno preso l'intera scena con una invasione che è apparsa a tratti quasi infinita. Gli animali non hanno causato alcun danno lasciando i golfisti solamente sorpresi da questo contrattempo che ne ha fermato l'attività sportiva del weekend. Alla fine, così come sono comparsi, i canguri sono svaniti nel nulla, continuando la loro corsa tra gli alberi dei boschi che circondano il campo nei pressi di Melbourne.