Gara di nuoto ferma, appare un uomo in costume che si tuffa in vasca: momento surreale alle Olimpiadi Durante una sessione dei 100 metri rana femminili di domenica, alla Défense Arena di Parigi è andato in scena un momento a dir poco surreale: un uomo in costume floreale è apparso a bordo vasca per poi tuffarsi per raccogliere una cuffia adagiata sul fondo. Con una naturalezza e semplicità che ha travolto il pubblico presente e i cronisti in diretta TV: diventando subito in “eroe” social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Un momento del tutto surreale si è consumato a margine di una delle gare olimpiche nella vasca de La Défense Arena, la sede delle competizioni di nuoto, interrompendo una delle batterie dei 100 metri rana femminili. Mentre le atlete erano pronte al via, lo speaker ha fermato tutto per la presenza di un oggetto in acqua. Dall'avviso è trascorso un solo istante e si è palesato un uomo, inquadrato in diretta mondiale, in costume da bagno floreale che ha camminato lungo tuto il bordo della piscina fino a tuffarsi per recuperare una cuffia sul fondo. Trasformando la sorpresa di tutti in un fragoroso successo: a La Defense Arena con il pubblico in visibilio per il fuoriprogramma e in diretta TV con i cronisti che hanno subito battezzato l'uomo come "Bob, the cap Catcher", "Bob, il raccoglitore di cappellini".

Cos'è successo poco prima della batteria dei 100 rana femminili

Domenica pomeriggio, alla Defense Arena di Parigi, teatro delle gare di nuoto olimpiche, la partenza di una serie di 100 metri rana femminili è stata ritardata a causa della presenza di una cuffia sul fondo della piscina. Per regolamento, la batteria sarebbe potuta anche effettuarsi regolarmente visto che l'oggetto non costituiva un ostacolo a nessuno, ma l'organizzazione dei Giochi ha preferito fare tutto per il meglio decidendo di liberare l'acqua.

Così, mentre le atlete erano già pronte, lo speaker ha chiesto loro di scendere dalla pedana di partenza e attendere, fermando la gara: "E' una situazione che capita spesso durante le competizioni", hanno poi spiegato gli organizzatori olimpici, "non potevamo permetterci che rimanesse lì e in quel momento è servito un intervento rapido e risolutivo".

Chi è "Bob, the cap catcher", l'uomo in costume che si è tuffato nella vasca olimpica

Così, detto fatto: la situazione è stata prontamente risolta ma in un modo tutt'altro che previsto. Sugli schermi delle TV in diretta in tutto il mondo, è apparso improvvisamente un uomo, in costume floreale che senza indugio ha percorso tutto il bordo della vasca per portarsi sulla corsia dove era adagiata in acqua la cuffia. Tuffandosi e recuperandola, per poi uscire dalla piscina e permettere alle atlete di gareggiare.

Il tutto in una scena surreale con il pubblico presente prima esterrefatto poi "rapito" dalla scena, trasformando l'iniziale silenzio in un vero e proprio tripudio e di tifo per il perfetto sconosciuto. Che altro non era se non uno dei tanti addetti olimpici che sono a disposizione proprio per intervenire in situazioni particolari. E in TV, subit o si sono sprecati i soprannomi, tra cui l'oramai popolarissimo "Bob, the cap catcher" (letteralmente "Bob, il raccogli cappellini"). La semplicità e la naturalezza con cui "Bob" ha compiuto il gesto, in mezzo a straordinari e perfetti atleti olimpici lo ha fatto subito amare anche dal pubblico social che lo ha reso immediatamente virale.