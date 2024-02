Francia-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro Francia-Italia è la partita di rugby del terzo turno del Sei Nazioni. Si gioca domenica 25 febbraio alle ore 16 con diretta TV e streaming in chiaro su TV8 e su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Francia-Italia di rugby è la partita valida per il terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2024. Si gioca domenica 25 febbraio alle ore 16 nello stadio di Lille in Francia con diretta TV in chiaro su TV8 oltre che su Sky. La squadra azzurra allenata da Gonzalo Quesada va a caccia della prima vittoria nel Sei Nazioni, dopo le sconfitte contro Inghilterra e Irlanda nei primi due turni.

Un'impresa non semplice, visto che la Francia nell'ultimo incontro ha vinto in Scozia, dopo l'esordio con sconfitta contro l'Irlanda. L'Italia contro i transalpini dovrà dare una risposta soprattutto in termini di prestazioni, anche se i Bleus partono ampiamente favoriti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida.

Dove vedere in diretta TV e streaming Francia-Italia del torneo Sei Nazioni

Dove vedere in TV Francia-Italia? La partita del Sei Nazioni di rugby si potrà vedere in chiaro su TV8. Una buona notizia per tutti gli appassionati della palla ovale che non hanno l'abbonamento a Sky, che ha i diritti di tutto il torneo in esclusiva e trasmette tutte le partite, non solo quelle dell'Italia. Il match si potrà vedere sul canale Sky Sport Uno dell'emittente satellitare, oltre che su Sky Sport Arena, ovvero sul 201 e il 204. Per quanto riguarda la diretta streaming di Francia-Italia, anche questo sarà garantita in chiaro su dispositivi portatili e fissi sul sito di TV8, oltre che sull'app Sky GO (riservata agli abbonati Sky) e NOW che offre l'opportunità di comprare il singolo biglietto dell'evento.

Sei Nazioni 2024, che ora si gioca Francia-Italia

A che ora si gioca Francia-Italia di rugby? La partita che si disputerà in terra transalpina è in programma alle ore 16. Il pre-partita sui canali televisivi inizierà con mezz'ora d'anticipo, con ampio post-partita e commenti anche in occasione degli intervalli.