Floyd Mayweather va alla cassa da Louis Vuitton e paga in contanti: il conto non finisce più Scena surreale alla cassa di un negozio Louis Vuitton in Giappone: l’ex campione del mondo di pugilato Floyd Mayweather fa acquisti per una cifra astronomica, poi dice che pagherà in contanti…

A cura di Paolo Fiorenza

Se mai vi siete chiesti perché l'ex campione del mondo di boxe Floyd Mayweather è soprannominato ‘Money', ovvero soldi, la surreale scena svoltasi in Giappone quando il 45enne statunitense si è presentato alla cassa di un negozio di Louis Vuitton è più eloquente di qualsiasi spiegazione. Il pugile si trovava lì perché di lì a pochi giorni avrebbe sostenuto e vinto il match di esibizione contro il lottatore di MMA nipponico Mikuru Asakura.

Un combattimento vinto agevolmente in due round, a dimostrazione che Mayweather – pur ritirato anni fa da imbattuto, 50 vittorie e zero sconfitte – si mantiene in grande forma. L'americano sa che questo è un modo per continuare a fare soldi anche se non sale più sul ring per alcuna cintura ufficiale. Per andare nella terra del Sol Levante a mostrare la sua abilità coi guantoni, l'ex campione in cinque differenti categorie di peso ha ricevuto un compenso di ben 20 milioni per la sola quota garantita, oltre ad una percentuale sulla vendita dell'evento in pay-per-view che potrebbe portare la sua borsa ad una cifra prossima ai 30 milioni.

Il tutto indipendentemente dal fatto se avesse vinto o meno, e per un incontro di soli tre round, poi da lui concluso prima del limite. Al confronto il paio di milioni messi in tasca dal giapponese appare il compenso per un buon comprimario e nulla più. Nei giorni di vigilia del combattimento evidentemente Mayweather ha pensato che doveva pur cominciare a spendere quei soldi: non è mica facile. Dunque è andato a fare compere nel negozio di Louis Vuitton, per essere sicuro che la spesa fosse massiccia, insomma al livello di ‘Money'.

Arrivato alla cassa, il pugile ha comunicato che avrebbe pagato in contanti l'astronomico importo: probabilmente è l'unica persona sulla faccia della terra cui sarebbe stato consentito di farlo. In un video che ha fatto registrare milioni di visualizzazioni, si vede Mayweather contare i soldi alla cassa assieme ad un suo amico, che a sua volta li riconta per sicurezza e poi li passa alla cassiera. Una conta chilometrica, che va avanti per un minuto, con enormi mucchi di denaro contante che passano di mano in mano.

Notoriamente appassionato di abiti firmati, Mayweather al momento dell'acquisto della merce si rivolge alla telecamera e dice: "Questo è quello che facciamo, vivere la vita divertendoci". E non è difficile credere che in quel momento stia facendo esattamente quello, con un patrimonio stimato in quasi 500 milioni di dollari…