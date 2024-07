video suggerito

Felix Dolci fa un volo terrificante alle Olimpiadi, si è rotto il paracallo: reazione commovente Il ginnasta canadese Felix Dolci ha rischiato di infortunarsi gravemente alle Olimpiadi durante l’esercizio alla sbarra: una brutta caduta, causata dalla rottura di uno dei due paracalli lo ha costretto a sbattere violentemente sul tappeto. Poi, ha voluto ripetere l’esercizio malgrado il dolore alla mano, cadendo ancora. Ma col pubblico che ha apprezzato lo spirito olimpico del canadese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Momenti di apprensione per il ginnasta canadese Felix Dolci caduto malamente mentre effettuava il proprio esercizio olimpico alla sbarra: l'atleta nordamericano ha perso la presa ruzzolando malamente sul tappeto in modo talmente improvviso da cogliere di sorpresa lo stesso 22enne. Non è stato infatti un errore tecnico a farlo sbagliare ma un problema legato alla rottura di uno dei paracalli che i ginnasti utilizzano durante l'esercizio alla sbarra. Subito soccorso, accertatisi delle sue condizioni fisiche, ha potuto ripetere l'esercizio, secondo regolamento, ma lo ha fatto con la mano dolorante ed è caduto di nuovo. Ma osannato dal pubblico che ha apprezzato l'estremo tentativo di continuare.

L'esercizio alla sbarra di Felix Dolci, la brutta caduta per la rottura del paracallo

Membro della nazionale canadese e già campione del mondo junior agli anelli nel 2019, Felix Dolci era impegnato nel proprio esercizio individuale lottando per il podio, alla sbarra quando è stato vittima di una rovinosa caduta non provocata per un proprio errore ma per un problema "tecnico". Senza preavviso, Dolci non è riuscito a mantenere la presa cadendo in modo scomposto sul tappeto. Visibilmente sorpreso dall'accaduto, è stato subito assistito dal proprio staff che ne ha controllato le condizioni fisiche.

L'improvvisa caduta è stata causata dalla rottura di uno dei due paracalli che gli atleti possono utilizzare durante la sbarra e che indossano ben fissati ai polsi con la copertura che va a tutela del palmo della mano. Il paracallo destro ha ceduto senza preavviso portando Dolci a perdere il contatto con l'attrezzo e finire a terra. Una caduta brutta che poteva avere anche conseguenze peggiori ma che fortunatamente ha visto Dolci poco dopo rimettersi in piedi e salutare il pubblico, mostrando di non aver subito conseguenze importanti, ma non ha potuto proseguire l'esercizio.

Dolci ripete l'esercizio da infortunato: l'applauso del pubblico

Come prevede il regolamento, l'atleta che cade dalla sbarra ha 30 secondi per potersi rialzare e riprendere il proprio esercizio per portarlo a compimento, subendo poi le penalità da parte della giuria nel punteggio finale. Ma Felix Dolci non ha proseguito i propri volteggi anche una volta che si è rialzato.

Per regolamento infatti, un ginnasta che interrompe l'esercizio non per propria colpa può ripetere l'intera prova dall'inizio, inserendosi a fine rotazione degli atleti in gara. E così è stato per Felix Dolci che ha riproposto il proprio alla sbarra, sbagliando ancora. Fatale l'infortunio alla mano che aveva subito la violenta botta in occasione della rottura del paracallo, ma lo spirito olimpico di voler ad ogni costo di concludere ciò che aveva iniziato è stato apprezzato dal pubblico: che gli ha regalato una standing ovation.