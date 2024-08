video suggerito

Ewa Swoboda fa un gesto in diretta alle Olimpiadi, ma se ne pente subito: qual era il significato Poco prima della semifinale dei 100 metri femminili a Parigi 2024 la campionessa polacca Ewa Swoboda si è presa la scena quando un suo video è apparso sui social diventando virale: saluta la telecamera con una mano alla tempia, poi si corregge subito ripetendo il gesto con l’altra mano. Un momento che ha suscitato perplessità e curiosità tra gli appassionati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La stella della velocità polacca Ewa Swoboda è stata protagonista subito dopo l'arrivo dei 100 metri femminili a Parigi in una semifinale in cui è stata eliminata: un gesto a bordo pista a favore di telecamere poco prima del via, ha suscitato curiosità e perplessità perché la campionessa polacca si è subito corretta. Una mano alla tempia, poi subito il gesto ripetuto con l'altra mano e in mezzo il segno del no: cos'è successo? Ecco spiegato il tutto: Swoboda ha voluto evitare speculazioni facili e allusioni politiche o militari.

Il gesto a favore di telecamere e la correzione immediata

Anche se Ewa Swoboda non è arrivata in finale dei 100 metri femminili, gli appassionati di atletica (e non solo) hanno parlato moltissimo di lei in merito ad una breve registrazione prima della semifinale, che è diventata virale su internet. Quando la polacca è stata annunciata presentandola alle telecamere e al pubblico presente lei ha guardato nella telecamera e all'improvviso ha salutato con la mano destra. Poi l'immediata correzione: un nuovo saluto, questa volta con la mano sinistra: il video di tre secondi è diventato popolarissimo e molti si sono chiesti il perché di quel saluto e della sua immediata correzione.

Cosa significa il gesto e cosa ha voluto evitare Swoboda

La 27enne non è riuscita poi ad arrivare in finale dopo essere arrivata quarta dietro Melissa Jefferson, Marie-Josee Ta Lou e Mujinga Kambundji in semifinale ma l'attenzione è stata tutta per quel momento pre gara. La medaglia d'argento ai mondiali indoor 2024 si è infatti subito corretta, ha mosso il dito con un leggero movimento della testa e ha ripetuto il gesto, ma con la mano sinistra.

Leggi anche Imane Khelif in lacrime dopo aver battuto per decisione unanime Hamori: sarà medaglia sicura alle Olimpiadi

La sequenza ha lasciato perplessi diversi spettatori sui social media, anche se è evidente l'intento dell'atleta nel prendere immediata distanza da un gesto spesso associato all'esercito e di facile speculazione. "Salutare a destra è da militari. Lei si è accorta del suo errore e ha salutato da sinistra" hanno scritto subito sui social evidenziandone l'iniziale errore. E così è stato: nessuna polemica per l'immediata prontezza di Swoboda, pluricampionessa polacca nei 100 metri, e popolarissima sui social per essere una atleta influencer (la Mattel si è ispirata a lei per una bambola Barbie) e sarà dfi nuovo presente in pista alle Olimpiadi per la 4×100, staffetta femminile.