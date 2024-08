video suggerito

Elisa Molinarolo vittima di body-shaming dopo le Olimpiadi: “Hai il cu*one”. La reazione è esemplare Elisa Molinarolo, saltista reduce dalle ottime Olimpiadi, ha deciso di denunciare un utente che l’aveva offesa sul suo fisico con un messaggio in privato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elisa Molinarolo reduce dalla gioia di un'Olimpiade vissuta da protagonista, ha deciso di mettere alla berlina chi ha provato a mortificarla. Come? Con un becero messaggio in privato su Instagram, all'insegna del body shaming. L'altista classe 1994 non ha perso tempo per denunciare questa situazione, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto mettere in guardia le persone più fragili.

I beceri messaggi di body-shaming per Elisa Molinarolo

"Certo che se avessi avuto un fisico da atleta avresti potuto fare molto meglio. Con quel culone sei impresentabile per una manifestazione olimpica". Parole a commento del post relativo alla gioia di Molinarolo, entusiasta per il sesto posto ottenuto alle Olimpiadi di Parigi, tra l'altro suo record personale. Elisa ha deciso di non fare finta di niente pubblicando nelle stories i messaggi ricevuti.

Elisa Molinarolo si scaglia contro i leoni da tastiera, il messaggio sui social

Poi ecco il commento di Elisa contro i leoni da tastiera: "Non importa se sei alta, bassa, magra, formosa. La cosa certa è che non andrai mai bene al leone da tastiera di turno! Sono molto arrabbiata per quello che mi è stato scritto, per un motivo ben preciso".

Molinarolo lancia un messaggio forte contro il body-shaming

Molinarolo è una ragazza forte, capace di farsi scivolare tutto addosso, ma se così non fosse? Ecco il senso delle sue parole: "Dall'altra parte dello schermo trova me, che negli anni mi sono presa i peggio insulti per il fisico e ormai "ho fatto il callo", sono diventata grande e sono consapevole del percorso che sto facendo con la mia nutrizionista. Ma se invece di esserci io ci fosse una persona fragile, in un momento di difficoltà che litiga con lo specchio, QUALE SAREBBE IL RISULTATO?". Una bella lezione da parte di Elisa, campionessa in pedana e non solo.