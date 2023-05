È morta Ana Paula Borgo, lutto nel mondo della pallavolo: l’ex Volley Bergamo aveva solo 29 anni Il mondo della pallavolo è in lutto per la morte di Ana Paula Borgo. L’ex Volley Bergamo, con cui ha giocato nella stagione 2021/2022, è deceduta a soli 29 anni a causa di un cancro allo stomaco.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il mondo della pallavolo è in lutto per la morte di Ana Paula Borgo. La pallavolista brasiliana è deceduta a soli 29 anni a causa di un cancro allo stomaco che le era stato diagnosticato a settembre 2022 e che l'ha costretta a ritirarsi dall'attività agonistica. Ad annunciare la morte è stata la madre di Ana Paula riferendolo ai media brasiliani. In Italia abbiamo imparato a conoscere la pallavolista nella stagione 2021/22 quando è stata in forza al Volley Bergamo 1991. Una sola stagione per lei con il team bergamasco prima del ritorno in Brasile.

Lo stesso club lombardo attraverso un post sul proprio profilo Instagram ha espresso profonda tristezza per questa tragica notizia: "Fai buon viaggio Ana Paula – si legge – È un giorno triste per la famiglia rossoblù colpita da un dolore immenso: si è spento il sorriso di Ana Paula Borgo". Il cancro era stato diagnosticato ad Ana Paula Borgo nel corso delle visite mediche effettuate nel precampionato di Barueri, squadra che l'atleta avrebbe difeso nell'ultima Superliga.

Sui social sono state tante le ex compagne che le hanno voluto dedicare un pensiero con una frase. "Voglio ricordarti per sempre sorridente, positiva anche nei giorni più duri, umile. Non smettere mai di essere il raggio di sole che sei sempre stata" ha scritto Emma Cagnin. "Ciao Ana, è stato un onore poter giocare e vivere quello che sarebbe stato il tuo ultimo anno. Spero che ovunque tu sua, Dio sia con te, come hai sempre desiderato" ha scritto invece Luna Cicola. Anche Francesca Piccinini su Instagram ha voluto ricordarla condividendo una story col suo volto.

Ana Paula ha combattuto da guerriera come ha sempre fatto, fino all'ultimo giorno. Al suo fianco, il marito Carlos Guedes, a cui la giocatrice brasiliana aveva scritto solo alcuni giorni fa una bellissima lettera aperta in un post su Instagram a corredo di una foto che li ritraeva felici. Nel corso della sua carriera, Ana Paula Borgo ha anche arricchito il suo palmares con un bel po' di presenze con la maglia dell’Under 22 brasiliana (con cui ha vinto il titolo Sudamericano), dell’Under 23 – che l’ha vista laurearsi campionessa mondiale – e anche della nazionale maggiore, con cui ha esordito nel 2019.