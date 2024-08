video suggerito

Due persone si nascondono nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: qualcosa è andato storto Un video diventato virale mostra cosa è successo durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi: due persone cercano goffamente di nascondersi nel Giardino delle Tuileries. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, andata in scena domenica sera, ha vissuto momenti altamente spettacolari – come la partecipazione di Tom Cruise che si è lanciato dal tetto dello Stade de France e poi ha preso in consegna la bandiera olimpica per portarla a Los Angeles, sede dei prossimi Giochi – ma anche un episodio sfuggito ai più in diretta e che tuttavia è finito in un video diventato virale. Nel filmato, che si riferisce ad un'altra fase della cerimonia, svoltasi in esterno, si vedono due persone che provano a nascondersi dietro un cespuglio, in un ambiente completamente deserto a parte quello che doveva essere l'unico protagonista del momento, il nuotatore francese plurimedagliato Leon Marchand.

Leon Marchand con la fiamma olimpica nel Giardino delle Tuileries

Nel Giardino delle Tuileries ci sono due persone che cercano di nascondersi: mission impossible

Allo Stade de France gremito da 80mila spettatori festanti, faceva da contraltare il silenzio del Giardino delle Tuileries, un parco che risale al 1564 e che si trova fra il Museo del Louvre e Place de la Concorde. Verso la fine di una delle scene ambientate nel giardino, in cui Leon Marchand trasportava la fiamma olimpica in una lanterna, ad un certo punto il campo allargato ha permesso agli occhi più attenti di cogliere quello che doveva essere un dramma per quelle due persone, rimaste imprigionate nel posto sbagliato nel momento sbagliato, il tutto in mondovisione.

Il loro tentativo di nascondersi alle telecamere era tanto goffo quanto palese, segno che non dovevano essere lì. Sia che fossero turisti o volontari di Parigi 2024, era chiaro che qualcosa era andato storto. E a differenza di Tom Cruise – e dell'agente Hunt da lui interpretato – la missione delle due persone in questione, ovvero nascondersi, era davvero impossibile. Hanno cercato di mimetizzarsi dietro un cespuglio del giardino, ma i loro pantaloncini di un blu vivace li hanno fatti risaltare in maniera impietosa.

A differenza di chi ha poi ironizzato sulla vicenda sui social, il buon Marchand probabilmente neanche se n'è accorto, tutto preso dalla responsabilità e dall'onore del compito affidatogli: il nuotatore francese, che ai Giochi parigini ha vinto ben 4 medaglie d'oro e una di bronzo, ha poi consegnato la fiamma olimpica allo Stade de France, dove è stata spenta. Se ne riparla tra quattro anni in California.