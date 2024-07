video suggerito

Droni per spiare le avversarie, smascherato lo scandalo alle Olimpiadi: licenziata un’allenatrice Il c.t. della nazionale di calcio femminile del Canada, Bev Priestman, è stato sospeso dall’incarico fino al termine delle Olimpiadi. La federazione ha preso questa decisione dopo lo scandalo del drone spia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Altro che spirito olimpico. La nazionale di calcio femminile del Canada è stata al centro di una spy story, non di quelle meravigliose scritte da John Le Carré, ma di una spy story molto più di bassa lega. La squadra neozelandese nei giorni scorsi ha reso noto che un drone ha registrato gli allenamenti, un drone canadese. Dopo aver effettuato tutte le indagini del caso il Comitato Olimpico Canadese (COC) ha deciso di sospendere il c.t. della nazionale Bev Priestman.

Il Canada con un drone ha spiato la Nuova Zelanda

Alla vigilia di Canada-Nuova Zelanda, gara d'esordio del torneo di calcio femminile alle Olimpiadi di Parigi, un drone spia dei nordamericani ha fatto capolino sul campo d'allenamento delle neozelandesi. Il drone è stato rapidamente identificato e si è scoperto rapidamente che apparteneva alla federazione canadese. La Nuova Zelanda ha denunciato tutto e c'è stato l'arresto immediato di un membro dello staff canadese.

Il Canada, campione in carica nel torneo femminile di calcio, ha provato così a scovare in anticipo le mosse tattiche della Nuova Zelanda. Un episodio di rara scorrettezza. La federazione calcistica canadese ha subito porto le scuse alla Nuova Zelanda e ha garantito che in breve tempo avrebbe preso in esame tutta la situazione.

Il c.t. del Canada sospeso dall'incarico: ha lasciato Parigi

Ed è stato deciso di sospendere per tutto il torneo olimpico il c.t. della squadra femminile Bev Pirestman, al suo posto promosso il vice allenatore Andy Spence, che guiderà da head coach la squadra del Canada ai Giochi 2024. Sono stati rispediti a casa anche l'assistente Jasmine Mander e l'analista Joey Lombardi, quello che gestiva il drone e che era stato arrestato e condannato a 8 mesi con la condizionale.

Il numero uno del calcio canadese conferma l'uso del drone, già in passato

Ma il caso non si è chiuso così. Perché il CEO e segretario generale di Canada Soccer, Kevin Blue, ha anche detto che in base ad alcune informazioni hanno scoperto che questa pratica è stata già messa in atto in passato. Insomma non era la prima volta che è stato usato il drone per ‘spiare' l'avversario di turno: "Nelle ultime 24 ore, sono giunte alla nostra attenzione ulteriori informazioni riguardanti il ​​precedente utilizzo di droni contro avversari, prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Alla luce di queste nuove rivelazioni, Canada Soccer ha preso la decisione di sospendere l'allenatore della squadra nazionale femminile, Bev Priestman per il resto dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e fino al completamento della nostra revisione esterna indipendente recentemente annunciata".

TSN, canale sportivo canadese, ha fatto sapere che già in passato c'erano state alcune accuse sia per la squadra femminile che anche, seppur minori, per la squadra maschile di accuse di aver utilizzato il drone per spiare gli avversari in passato.