video suggerito

Confiscato un tablet alle Olimpiadi: scoperto dagli avversari nel momento decisivo della partita Il portiere della nazionale britannica di hockey è stato scoperto mentre consultava degli appunti in campo da un tablet: lo strumento è stato confiscato dai giudici creando grande problema dopo l’eliminazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'eliminazione dalle Olimpiadi della squadra maschile di hockey della Gran Bretagna ai quarti di finale farà discutere a lungo: la squadra è uscita dopo aver perso ai rigori contro l'India per 4-2, ma le modalità in cui è avvenuta la sconfitta sono piuttosto controverse. Sotto la lente di ingrandimento di tutti è finito il comportamento dei giudici nei confronti del portiere britannico Ollie Payne, al quale è stato confiscato un tablet che conteneva le informazioni sui rigoristi avversari.

La polemica per il tablet sottratto al portiere

Prima dei calci di rigore il portiere Payne stava consultando i dati sui giocatori che si sarebbe ritrovato davanti. Un gesto semplice che in sport come il calcio è visto e rivisto: in genere sulla borraccia vengono stampate le statistiche di chi si presenta dal dischetto e i consigli su come poter parare il rigore al meglio. Ma nell'hockey le regole sembrano essere diverse e il tablet del britannico ha scatenato una vera e propria polemica. In genere vengono ammessi i pezzi di carta, ma era la prima volta che la tecnologia entrava in campo.

Il portiere si stava preparando per il secondo rigore quando i giudici si sono avvicinati a lui per confiscargli lo strumento tecnologico e portargli via gli appunti che stava consultando per rinfrescarsi la memora. La protesta è stata scatenata dall'India: secondo i rappresentati della squadra in genere i blocchetti devono essere tenuti accanto alla porta e non è possibile leggere documentazioni in campo, specialmente durante la fase delicata dei rigori.

Appunti confiscati e sconfitta pre la Gran Bretagna

Uno dei giudici è sceso in campo per sottrarre a Payne il tablet, lasciandolo in balia degli eventi. Non è ancora chiaro se sia una situazione prevista dal regolamento: in campo i giocatori hanno discusso a lungo sulla possibilità o meno di consultare gli appunti, anche se alla fine ha vinto la versione della squadra indiana che ha portato all'eliminazione del dispositivo tecnologico. Alla fine la Gran Bretagna è stata eliminata, ma nonostante le ore trascorse non si è ancora sciolto il grande dilemma che ha generato la polemica.