video suggerito

Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi oggi a Parigi, dove vederla in TV e streaming: orario e canale La cerimonia di chiusura prevista oggi alle ore 20:00 metterà un punto alle Olimpiadi di Parigi. Ecco il programma, gli orari e dove vederla in chiaro sulla Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Parigi 2024: la cerimonia di chiusura, l'ultimo atto di questo torneo, si terrà oggi domenica 11 agosto a partire dalle ore 20:00 allo Stade de France. Contrariamente alla sfilata di apertura che aveva avuto luogo nell'intera città, l'ultima magia dei Giochi avverrà nello stadio che ha ospitato le gare di atletica leggera nell'ultima settimana.

Non c'è mistero sugli ospiti di grandissimo livello che animeranno l'ultima serata olimpica. Nel corso della cerimonia sarà presente l'attore Tom Cruise che raccoglierà il testimone in vista delle Olimpiadi di Los Angeles che si terranno nel 2028: lo statunitense prenderà in consegna la bandiera olimpica che sarà poi portata in California e probabilmente sarà protagonista di uno show pieno di adrenalina che si terrà intorno allo stadio.

Se Lady Gaga e Celine Dion avevano animato la cerimonia di apertura con le loro canzoni, anche in questa chiusura ci sarà spazio alla musica con tanti artisti francesi pronti a esibirsi: ci saranno tre ospiti di origine californiana come Billie Eilish, Snoop Dogg e i Red Hot Chili Peppers. La diretta tv dell'evento sarà disponibile in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Discovery+ e Eurosport, disponibile anche su Sky e DAZN.

Olimpiadi 2024, a che ora inizia la cerimonia di chiusura: l’orario

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 si terrà oggi a partire dalle ore 20:00. L'evento, che si terrà all'interno dello Stade de France, dovrebbe durare all'incirca due ore secondo i primi programmi trapelati, anche se non è stata ancora rivelata la scaletta precisa dell'evento che coinvolgerò diversi ospiti.

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi in TV e streaming: il canale Rai

Come accaduto già per tutti i Giochi 2024, anche la cerimonia di chiusura verrà trasmesso in diretta Tv, in chiaro su Rai 2 e anche su Eurosport, disponibile anche per gli abbonati Sky e DAZN. Lo streaming sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay, oppure su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Il programma della cerimonia di apertura e ospiti

Sono stati rivelati anche gli ospiti che parteciperanno all'ultima grande festa di Parigi. Il testimone che collegherà i Giochi 2024 a quelli di Los Angeles del 2028 sarà Tom Cruise, presente in città per girare Mission Impossible 8. Ma il direttore artistico Thomas Jolly ha anche altri piani in mente: saranno coinvolti anche i Phoenix e il duo elettronico AIR che porteranno la loro musica in questo evento dal titolo "Records". Il ponte diretto con la California non si fermerà all'attore americano ma coinvolgerà anche la musica con grandissimi nomi. Ad animare lo stadio ci sarà Billie Eilish, Snoop Dogg (che è rimasto a Parigi per tutto il corso dei Giochi) e i Red Hot Chili Peppers. Alla cerimonia parteciperanno anche più di 100 artisti, acrobati, ballerini e artisti circensi.