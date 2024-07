video suggerito

Cavallaro perde male alle Olimpiadi e va fuori controllo, calci al ring e proteste: “Bravi arbitri” Salvatore Cavallaro esce al primo match delle Olimpiadi di Parigi 2024 e va fuori controllo. Scaglia tutta la sua rabbia sul ring dopo la sconfitta contro il turco Aykutsun. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Salvatore Cavallaro esce al primo match delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il pugile azzurro è stato sconfitto 4-1 dal turco Kaan Aykutsun all’esordio nel tabellone degli 80 kg del torneo di boxe maschile. Una sconfitta che ha fatto infuriare l'atleta catanese che al termine dell'incontro ha scagliato tutta la propria rabbia prendendo a calci le corde sul ring. Cavallaro protesta contro l'arbitro e i giudici per la condotta del match. I suoi allenatori dall'angolo gridano: "Bravi arbitri". Un urlo per far sentire tutto il loro disappunto per quanto visto.

Il video finale pubblicato sui social mostra Aykutsun che viene dichiarato vincitore del match. L'abbraccio con Cavallaro denota chiaramente la grande sportività tra i due. Il pugile azzurro poi saluta il pubblico e per poi dirigersi verso l'arbitro, forse proprio per protestare o semplicemente per chiedere spiegazioni circa alcune situazioni viste durante l'incontro. Successivamente scaglia tutta la propria frustrazione sul ring. Una scena che lascia senza parole anche i telecronisti stupiti dalla sua reazione.

@trtsporyildiz KAAN AYKUTSUN BİR ÜST TURDA! 🥊Erkekler 80 kiloda milli boksörümüz 🇹🇷Kaan Aykutsun, İtalyan Salvatore Cavallaro'yu mağlup etti ve tur atladı! Paris2024 ♬ TRT Spor Yıldız – orijinal ses – TRT Spor Yıldız

Cavallaro era stato il primo pugile azzurro a staccare il pass a cinque cerchi lo scorso anno ai Giochi Europei di Cracovia. Nel match specifico contro il turco però è sembrato andare tutto storto per l'azzurro nonostante un inizio promettente che ha visto il pugile catanese molto aggressivo. Tanti rimpianti però soprattutto per il secondo round, l'unico nettamente a favore del turco rispetto agli altri due. Alla fine il punteggio finale è di 4-1 (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 28-29). Una sconfitta di certo inaspettata per Cavallaro.

Cavallaro secondo eliminato per l'Italia nella boxe

Il pugile azzurro in caso di vittoria avrebbe dovuto affrontare Arlen Lopez Cardona, che ha vinto la medaglia d’oro a Rio 2016 e a Tokyo 2020. E così anche Cavallaro, dopo Sirine Charaabi, viene eliminato. Si tratta della seconda eliminazione per gli azzurri della boxe. A differenza loro però resiste ancora Alessia Mesiano che è riuscita a staccare il pass per il prossimo turno. Sul ring nella giornata di domani ci saranno Giordana Sorrentino (50 kg) e Abbes Mouhiidine (92 kg).