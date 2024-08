video suggerito

Audace furto alle Olimpiadi: “Occhio, avete una gomma a terra”. Gli indonesiani scendono dall’auto Finiscono male le Olimpiadi di Parigi per la nazionale indonesiana di badminton: due tecnici sono rimasti vittima di un furto messo a segno col trucco della “gomma a terra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La squadra indonesiana di badminton alle Olimpiadi di Parigi è stata vittima di un audace furto, messo a segno usando il trucco della "gomma a terra": ingente il bottino, oltre 5omila euro in contanti in aggiunta ad altre cose di valore, tutto in una borsa lasciata incautamente nel veicolo per scendere e risolvere il problema dello pneumatico sgonfio.

Il trucco della "gomma a terra": i tecnici indonesiani di badminton ci cascano

Il fattaccio è accaduto lunedì, come reso noto dalla Federazione indonesiana di badminton: "Una borsa appartenente all'allenatore della squadra nazionale di badminton, Armand Darmadji, è stata rubata da un'auto a Parigi lunedì intorno alle 17:30". Secondo i dettagli che sono trapelati, Darmadji era in un van con il suo collega Puspa Irawati, per acquistare beni di prima necessità per la squadra, quando il ladro ha sgonfiato di nascosto uno pneumatico del veicolo e poi ha informato Irawati che c'era una gomma a terra.

L'allenatore della squadra indonesiana di badminton alle Olimpiadi di Parigi, Armand Darmadji

Scendono dal veicolo e lasciano una borsa: ingente il bottino

Non avvezzi evidentemente a truffe di questo tipo, gli indonesiani non hanno sospettato nulla e ci sono cascati, scendendo entrambi dal van a noleggio su cui erano. Darmadji è andato a controllare la gomma, mentre Irawati si è recato nei negozi lì vicino. Dopo aver contattato il servizio di autonoleggio per avvisarlo del problema e aver chiesto alla polizia in quale luogo preciso di Parigi si trovassero, Darmadji è tornato al veicolo e ha scoperto che la borsa non c'era più, assieme al suo prezioso contenuto: 53 mila euro, una carta di credito e un passaporto.

Leggi anche Imane Khelif in lacrime dopo aver battuto per decisione unanime Hamori: sarà medaglia sicura alle Olimpiadi

L'allenatore – dopo aver superato il comprensibile shock – ha quindi segnalato l'incidente all'ambasciata indonesiana a Parigi e ha ricevuto assistenza dal personale dell'ambasciata e dalla polizia locale. Nonostante il grave episodio, il programma di ritorno a casa della squadra di badminton indonesiana non è stato cambiato.

Gregoria Mariska Tunjung ha vinto la medaglia di bronzo nel singolare femminile di badminton

Oggi sono volati tutti in Indonesia, tranne la medaglia di bronzo Gregoria Mariska Tunjung, che tornerà più tardi – venerdì 9 agosto – perché parteciperà a diversi eventi del Comitato olimpico indonesiano a Parigi. La sua medaglia di bronzo è la prima e finora unica dell'Indonesia alle Olimpiadi di Parigi del 2024.