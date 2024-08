Ana Barbosu sta già festeggiando la medaglia quando scopre il cambio di voto: è un dramma sportivo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

I sogni di Ana Barbosu si sono infranti in pochissimi secondi: nella finale corpo libero la ginnasta rumena era convinta di aver vinto la medaglia di bronzo, ma un cambio improvviso nei punteggi l'ha buttata giù dal podio, facendola crollare in un pianto inconsolabile mentre stava festeggiando.

Tutto è accaduto per la correzione del punteggio della statunitense Jordan Chiles, l'ultima della lista a esibirsi nella finale. Alla fine della sua performance Barbosu era terza, convinta di poter avere tra le mani la medaglia, ma alla fine il punteggio è cambiato dopo che la giuria ha deciso di raccogliere l'appello degli USA.

Cosa è accaduto a Barbosu

Alla fine dell'esercizio della sua rivale la rimena ha alzato gli occhi al cielo per guardare lo schermo, convinta di aver conservato il terzo posto. Tutto filava liscio ed era già pronta sul podio per raccogliere la medaglia di bronzo quando tutto è cambiato: Chiles aveva totalizzato un punteggio di 13.666 (contro i 13.700 di Barbosu), ma la squadra statunitense ha deciso di fare appello ai giudici per una correzione che alla fine è avvenuta.

Per questo Chiles è passata a 13.766, salendo al terzo posto e strappando la medaglia di bronzo dalle mani di Ana. Un cambio di fronte che ha fatto malissimo e che ha gettato la ginnasta rumena nello sconforto: Barbosu ha lasciato la pista in lacrime, delusa per il traguardo sfumato nel modo più beffardo.

Sul podio per due minuti

Ad aumentare l'amarezza resta il fatto che per oltre due minuti la rumena è stata medaglia di bronzo. A TVR Sport ha raccontato cosa è accaduto: "Sono rimasta sul podio per due minuti. La decisione è stata degli arbitri. Non so cosa dire, per quale motivo è stata presa la decisione. Questo è il podio adesso, non ho altro da dire".

Il sogno di concludere le Olimpiadi al terzo posto è svanito in un attimo: "È stato un sogno che si è avverato per poche decine di secondi, poi gli arbitri hanno deciso qualcos'altro. Tu sai come mi sento. Nessuno sa quanto sia difficile per me questo momento, nessuno sa come mi sento in questo momento".