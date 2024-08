video suggerito

Ammirati eliminato nel salto con l'asta alle Olimpiadi nel modo più strano: tradito dal suo pene L'atleta francese ha fallito ai Giochi di Parigi anche la terza prova alla misura di 5.70 metri nella maniera più sfortunata e imbarazzante. Ma non è la prima volta che alle Olimpiadi capita una cosa del genere: nel 2016 il giapponese Ogita fu protagonista di un episodio simile.

Anthony Ammirati è divenuto virale alle Olimpiadi di Parigi per essere stato eliminato nel salto con l'asta nella maniera più strana e imbarazzante. È stato tradito dal suo pene che, al momento di varcare l'asticella in volo, toccato la sbarra e l'ha fatta cadere vanificando ogni sforzo dell'atleta francese. Una situazione grottesca, quasi una scena da film descritta dal tremolio del body blu attillato: una foto che ha raccontato tutto con estrema chiarezza. Tutto vero, purtroppo per lui. E allo sconsolato e sfortunato saltatore non è rimasto che abbandonare la pedana profondamente deluso per quanto gli era accaduto.

Le immagini della sua performance hanno fatto il giro del mondo alimentando battute licenziose e ilarità per l'incidente che gli ha impedito di proseguire il percorso verso il podio nella disciplina. L'astista 21enne, in gara davanti al pubblico di casa, sembrava pronto a superare la misura di 5.70 metri. Ma non aveva fatto i conti con la malasorte che gli ha tirato un brutto scherzo nel momento decisivo: la qualificazione in finale sembrava possibile, almeno fino a quando per colpa del suo membro non ha perso ogni speranza di arrivare a medaglia. Ha visto e sentito tutto, che beffa. Era la terza prova, l'ultima: in quell'istante il tempo per lui s'è fermato e quegli attimi, prima di atterrare sul materasso, gli sono sembrati un'eternità.

A Rio 2016 il giapponese Ogita eliminato per lo stesso incidente

Alla fine Ammirati è si è piazzato al dodicesimo posto, fermandosi a un'altezza di 5.60 nel Gruppo A. Come lui, ma per ragioni differenti, hanno fallito anche altri connazionali. Il salto con l'asta era una gara speciale per lui che cercava anche l'exploit in casa dopo essere arrivato secondo ai Giochi del Mediterraneo nel 2022 e primo ai campionati mondiali di atletica under 20 in quello stesso anno. "Sono molto deluso – ha ammesso a caldo, nella mixed zone -. Mi sentivo bene nonostante un infortunio muscolare capitatomi a pochi giorni di distanza dalle Olimpiadi mi ha impedito di completare la preparazione. Peccato, ho dato tutto".

Non è la prima volta che ai Giochi si verifica lo stesso incidente che ha penalizzato il saltatore francese. Otto anni fa, in occasione dell'edizione a Cinque Cerchi di Rio 2016 (in Brasile) c'è stato un altro atleta che è stato eliminato nella prova del salto con l'asta per un episodio simile: fu il giapponese Hiroki Ogita. Anche lui urtò l'asticella con il suo membro e venne eliminato.