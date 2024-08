Alica Schmidt spacca la Germania dell’atletica: Luna Bulmahn rimossa dalla squadra dopo il suo post

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Una devastante faida scuote la Germania di atletica leggera alle Olimpiadi, fino al punto di portare la delegazione tedesca a decidere di escludere un'atleta dalla gara che avrebbe dovuto disputare a Parigi, in seguito ad un post in cui criticava la decisione di schierare una sua compagna e non lei in una prova precedente. Luna Bulmahn e Alica Schmidt sono le due protagoniste della vicenda, che è decisamente clamorosa, visto che le due esultavano assieme e si abbracciavano non più tardi di due mesi fa, dopo aver corso entrambe la staffetta 4×400 tedesca agli Europei di Roma (l'esultanza era per la finale raggiunta, poi sarebbero arrivate ottave). Adesso invece scorre il veleno e la Bulmahn è stata rimossa proprio dalla 4×400 femminile, dopo aver criticato la decisione di schierare la Schmidt al suo posto nella staffetta 4×400 mista (due uomini e due donne).

Alica Schmidt e Luna Bulmahn (ultime due a destra) felici dopo essersi qualificate per la finale della staffetta 4×400 agli Europei

La faida nella staffetta tedesca: Bredau è il fidanzato di Bulmahn, fatta fuori per Schmidt

La prestazione della staffetta mista 4×400 della Germania è stata molto deludente (settima in batteria e penultimo tempo sulle 16 nazionali scese in pista, ovviamente esclusa dalla finale), ma dietro covava una situazione davvero pestifera, come poi è esploso nelle ore successive. La miccia è stata accesa da uno dei componenti maschili della staffetta mista, Jean Paul Bredau, che è anche il fidanzato della Bulmahn. Dopo la prova, il quattrocentista tedesco ha espresso commenti critici sulla formazione messa in pista dalla direzione tecnica.

"Il risultato di oggi non è stato per la forma, ma per quello che è successo prima. Sono state prese decisioni sulle quali non tutti erano d'accordo. La DLV (la Federazione di Atletica leggera tedesca, ndr) ha detto molto chiaramente: ‘I quattro più veloci dovrebbero correre'. Ma la cosa è stata decisa diversamente", si è lamentato Bredau, riferendosi al fatto che per la staffetta mista avrebbe dovuto essere scelta Luna Bulmahn e non Alica Schmidt. Almeno questo dicevano i tempi sui 400 metri ottenuti dalle due ragazze quest'anno: la Bulmahn aveva il secondo miglior tempo tedesco con 51"72 dopo Eileen Demes (51"63), mentre la Schmidt si era fermata a 52"18.

Alica Schmidt è una delle sportive più famose in Germania, beniamina dei tifosi

Dal canto suo la Bulmahn ha appiccato definitivamente il fuoco sui social, decidendo di mettere in piazza le magagne interne: "Sì, sulla carta sono la seconda atleta più veloce dei 400 metri. No, non sono stata scelta per la staffetta mista", ha scritto la 24enne in un post facendo capire cosa pensasse della vicenda, profondamente ingiusta dal suo punto di vista.

La 25enne Schmidt, una vera star dei social che ha oltre 5 milioni di follower su Instagram, ha difeso la sua presenza nella staffetta in questione e rinfacciato che bisogna essere squadra, più che mai in un appuntamento come le Olimpiadi: "C'erano disaccordi già prima – ha rivelato – Ma siamo una squadra, dobbiamo restare uniti. Dobbiamo fidarci di ciò che decidono gli allenatori ed essere mentalmente pronti di conseguenza. Tutti si preparano per tre anni. Chiunque sia qui e non sostenga pienamente la squadra, lo trovo difficile".

Il pugno duro della Germania: Luna Bulmahn esclusa dalla 4×400 femminile

Il Team Germany ha subito preso la situazione di petto: come annunciato in un comunicato dalla DLV, Luna Bulmahn non potrà gareggiare nella staffetta 4×400 metri femminile, dov'era titolare sicura. Il suo compagno, invece, si è scusato ed è riuscito ad evitare la stangata: a Bredau è stato permesso di gareggiare nella gara individuale dei 400 metri.

Jean Paul Bredau passa il testimone ad Alica Schmidt nella staffetta 4×400 mista: era andato molto piano

E tuttavia il suo buon nome è rimasto intaccato, visto che qualcuno lo ha accusato di aver boicottato la staffetta 4×400 mista tedesca, non dando il massimo nella sua frazione proprio perché avrebbe dovuto passare il testimone alla Schmidt invece che alla sua fidanzata Luna. In effetti, pur non volendo dare credito a queste voci un po' assurde visto che parliamo di Olimpiadi, il tempo fatto segnare dal 25enne è stato ben più alto rispetto ai suoi standard. Sia Bredau che Bulmahn sono stati fatti oggetto di insulti dai tifosi tedeschi e hanno dovuto limitare la funzione di commento ai post pubblicati su Instagram. Una brutta storia, non tanto olimpica.