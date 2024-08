video suggerito

Accoglienza trionfale per Imane Khelif: anche il giro sul bus scoperto nella grande festa in Algeria Imane Khelif ha ricevuto un’accoglienza regale nella sua città natale, Tiaret. La campionessa olimpica ha mostrato la medaglia d’oro e girato le strade della città su un bus scoperto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Imane Khelif da settimane è in copertina. Prima, suo malgrado, era finita in mezzo a un fuoco di fila di polemiche enormi, sul suo conto, poi la scena se l'è presa perché a Parigi ha vinto l'oro olimpico e quella medaglia è stata festeggiata in patria con tutti gli onori. L'accoglienza che ha ricevuto in Algeria è stata stellare.

Medaglia d'oro a Parigi

La pugile, che era balzata agli onori delle cronache, in particolare nel giorno precedente alla sfida con l'italiana Angela Carini e che aveva poi sconfitto nel primo turno del torneo -66 kg, in Algeria è una star assoluta, è stata anche la portabandiera nella cerimonia di chiusura dei Giochi. Celebrata dunque con tutti gli onori, un bus scoperto l'ha portata per le strade di Tiaret, la sua città natale, e in Algeria anche il presidente della Repubblica si è complimentato con l'atleta.

La gioia di Imane Khelif

Migliaia di algerini si sono recati nelle strade di Tiaret per celebrare Imane Khelif, che così ha potuto spazzare via le tante brutte parole che l'hanno accompagnata nelle settimane delle Olimpiadi. Khelif è stata accolta alla grande e con grande e giusto orgoglio ha mostrato la medaglia d'oro vinta. Felice e sorridente ha detto: "È stata un'accoglienza calorosa quella che ho ricevuto oggi a casa mia qui mi sento a casa, tutti i luoghi mi sono familiari. Con la grazia di Dio, potrò entrare in contatto con la gente di Tiaret con cui sono cresciuta e ho studiato durante la mia infanzia. Li saluto tutti".

La denuncia contro Musk e Rowling

Khelif, che ha vinto la medaglia d'oro olimpica battendo ai punti tre avversarie (dai quarti in poi), recentemente ha presentato una denuncia per molestie online. L'avvocato Nabil Boudi ha dichiarato che la lotta per la giustizia si determinerà chi c'è dietro questa campagna misogina, razzista e sessista, ma ci si dovrà anche occupare di coloro che hanno alimentato il linciaggio online. Khelif ha denunciato anche Elon Musk e la scrittrice JK Rowling, la creatrice di Harry Potter sono stati denunciati.