8008 trazioni per fare la storia, Italiano più forte della rabdomiolisi: “Voglio battere la demenza” Jaxon Italiano che è il nuovo detentore del primato mondiale per il maggior numero di pull-up, ovvero le trazioni alla sbarra. Dietro il suo Guinness World Record c’è molto di più.

A cura di Marco Beltrami

Trasformare la passione per il fitness in una giusta causa, togliendosi anche la soddisfazione di far registrare un Guinness World Record. È quanto fatto da un ragazzo australiano, con chiare origini italiane, ovvero Jaxon Italiano che è il nuovo detentore del primato mondiale per il maggior numero di pull-up, ovvero le trazioni alla sbarra, fatto registrare in 24 ore.

Questo esercizio a corpo libero consiste nel sollevare verso l'alto il proprio corpo dopo essersi appesi con le mani ad una sbarra. Inutile sottolineare quanto sia necessario un costante allenamento, uno sforzo fisico notevole e anche una tenuta mentale eccezionale. Tutte doti in possesso di Italiano che è riuscito a farne la bellezza di 8.008 in una giornata, superando il precedente record di 7.715. Il Guinness World Record ha confermato la bontà della prova di questo ragazzo che oltre al successo personale, era mosso anche da un motivo benefico.

Jaxon infatti ha raccolto fondi per un ente di beneficenza che aiuta le persone con demenza, essendo stato ispirato dal suo lavoro in una casa di cura. Ha promesso di raccogliere un dollaro australiano per ogni pull-up fatto, e quindi ha racimolato complessivamente quasi 5mila euro. Questo era il suo appello: "Miro a raccogliere $ 1 per ogni pull up che riesco a fare. Ma ho bisogno del tuo aiuto! Per favore, fai una donazione per sostenere i miei sforzi e aiutarmi a raggiungere il mio obiettivo per sconfiggere la demenza. Tutti i fondi raccolti sosterranno il lavoro di Dementia Australia per fornire servizi di supporto vitali alle persone affette da demenza, alle loro famiglie e ai loro accompagnatori. Questi servizi includono consulenza, gruppi di sostegno, istruzione e formazione".

A rendere ancor più epica l'impresa di Jaxon c'è il fatto che ha dovuto superare lesioni, stress mentale e soprattutto rabdomiolisi, ovvero una grave sindrome clinica che coinvolge la lesione del tessuto muscolare scheletrico. Un problema che può anche essere fatale o causare invalidità permanente. Al Daily Telegraph ha spiegato quanto siano stati duri anche gli 8 mesi di allenamenti: "La parte più difficile è stata sollevarsi ogni 30 secondi, è stata una tortura. La tensione mentale a cui ero sottoposto era enorme, così tante volte sono stato vicino a smettere. Ho deciso di battere il record mondiale per la maggior parte dei pull up in 24 ore perché i pull up sono qualcosa in cui sono bravo e credo che se sei bravo in qualcosa, dovresti andare fino in fondo in quello".