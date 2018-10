La Ryder Cup, una delle gare di golf più prestigiose del mondo, è stata il teatro di un brutto incidente per Corine Remande, una spettatrice di 49 anni colpita accidentalmente al volto da una pallina lanciata dello statunitense Brooks Koepka: il colpo, estremamente violento, le ha causato la perdita dell'uso dell'occhio destro. "Il mio bulbo oculare è praticamente esploso", ha spiegato la donna, che ora ha intenzione di fare causa agli organizzatori del torneo.

La donna aveva raggiunto Parigi insieme al marito arrivato dall'Egitto per assistere alla Ryder Cup a Le Golf National. Venerdì scorso il terribile incidente, figlio di un colpo troppo largo del golfista americano: "Non ho capito subito la gravità dell'accaduto. Quando Koepka è arrivato per accertarsi delle mie condizioni ho provato a rimanere positiva con lui, per non deconcentrarlo riguardo alla sua gara", ha detto all'Agence France Press. Brooks Koepka era subito corso verso la spettatrice per sincerarsi delle sue condizioni, scusandosi. "Nel migliore dei casi", ha dichiarato il marito della donna, "potrà solo vedere delle ombre dal suo occhio destro".

Corine Remande ha deciso di sporgere denuncia nei confronti degli organizzatori del torneo, accusati di non aver predisposto tutto il possibile per garantire la sicurezza degli spettatori.