Viola come il mare, anticipazioni quarta puntata del 21 ottobre: Raniero scopre la malattia di Viola Le anticipazioni della quarta puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 21 ottobre alle ore 21:25 su Canale5. Ecco cosa succederà nella nuova puntata con Francesca Chillemi e Can Yaman, che tornano nei ruoli di Viola Vitale e Francesco Demir.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 21 ottobre. Viola Vitale è sempre più convinta che il suo posto sia accanto a Raniero. Così, tenta di ritagliarsi più tempo da trascorrere con lui. Inizia anche a pianificare un weekend romantico da passare in sua compagnia. Tuttavia, la strada è lastricata di imprevisti. Non solo Viola si becca un butto raffreddore ma deve fare anche i conti con un clima teso in redazione e le indagini sulla misteriosa morte della ristoratrice Luisa Palazzo.

Salta il weekend romantico di Viola e Raniero, Demir si allontana da Farah

Viola si vedrà costretta a rinunciare al weekend romantico con Raniero. Francesco Demir, intanto, inizia a indietreggiare nel rapporto con Farah. L'attrazione iniziale sembra si stia spegnendo e l'Ispettore Capo tornerà a occuparsi di lei solo quando la donna fuggirà dal centro di accoglienza che la ospita. Un nuovo caso vede Viola gettarsi a capofitto nelle indagini, quello del tentato omicidio dell'avvocato Graziosi. Approfondendo il caso, la giornalista si imbatterà in una spiazzante verità che riguarda proprio la sua collega Tamara. Viola, infine, prende un'importante decisione. Dopo aver condiviso gli ultimi tempi con Raniero, ritiene sia arrivato il momento di svelargli la sua malattia. Tuttavia, l'uomo verrà a saperlo prima che possa essere lei a dirglielo.