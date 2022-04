Un medico in famiglia, la foto con il commento di Lunetta Savino che fa sognare la reunion Uno scatto di Lino Banfi, Rosanna Banfi e Margot Sikabonyi commentata da Luetta Savino solletica la nostalgia dei fan della fiction che sperano in un’ultima stagione di Un Medico in Famiglia.

A cura di Andrea Parrella

Sono ipotesi prive di fondamento, o sarebbe meglio chiamarli desideri. Ma la televisione è fatta principalmente di nostalgia e allora è facile che una semplice foto a tavola di Lino Banfi, Margot Sikabonyi e Rosanna Banfi scateni negli appassionati di Un Medico in Famiglia. Aggiungiamo al menu un commento affettuoso di Lunetta Savino alla foto e la voglia di quella stagione conclusiva della fiction storica di Rai1 che non ha mai visto la luce non può che esplodere improvvisa e incontrollata.

La foto di Lino e Rosanna Banfi con Margot Sikabonyi

In realtà nello scatto non c'è alcun annuncio, si tratta semplicemente di una fotografia scattata nel ristorante della famiglia Zagaria, con una improvvisata reunion dei tre membri del cast storico della serie e una didascalia – "Uolelè, uolelè, uolelè, uolelè, uolelè" – che allude scherzosamente al motivetto dell'altrettanto storica sigla di Un Medico in Famiglia cantata dai Los Locos. "Cari miei, vi voglio bene", scrive Lunetta Savino in un commento, riportando alla mente di tutti le prime cinque stagioni alle quali aveva partecipato con il personaggio di Cettina, tornata poi con una partecipazione straordinaria nella sesta.

Lino Banfi spiega perché Un Medico in Famiglia sia stato fermato

Quello della conclusione di Un Medico in Famiglia senza un effettivo finale è stato un tema affrontato dallo stesso Banfi. L'attore, volto imprescindibile della fiction, ne aveva parlato con toni pessimistici di recente: "Tutti mi chiedono perché non avete fatto l’undicesima stagione di Un Medico in Famiglia, ma io non ve lo so dire". Quindi l'attore aveva aggiunto: "chiedetelo alla Rai, io l’avrei fatta eccome per chiudere in bellezza questa serie tv che ha avuto il suo successo in Italia che dobbiamo ammettere tutti quanti. Fu la prima lunga serialità con una famiglia intera dove venivano affrontati problemi di ogni tipo condotti da questo vecchio che faceva da filo luce. Era il nonno che ognuno voleva in Italia".