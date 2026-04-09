The Testaments debutta su Disney+: anche Zia Lydia torna nel sequel del Racconto dell’Ancella

È disponibile su Disney+ a livello internazionale — e su Hulu negli Stati Uniti — The Testaments, la serie che riprende e amplia l'universo distopico di The Handmaid's Tale. Il lancio è avvenuto con i primi tre episodi, a cui seguiranno nuove uscite settimanali.

Una storia di formazione dentro Gilead

Tratta dall'omonimo romanzo di Margaret Atwood — il seguito de Il Racconto dell'Ancella — la serie abbandona il punto di vista adulto e oppresso di Offred per entrare nella prospettiva di due adolescenti: Agnes, cresciuta dentro Gilead con un'obbedienza che è diventata riflesso condizionato, e Daisy, convertita e arrivata da fuori i confini della Repubblica. Le loro vite si incrociano nelle aule della scuola preparatoria d'élite per future mogli di Zia Lydia, un posto dove la devozione religiosa è strumento di controllo e non di fede. Il legame tra le due ragazze diventa il centro narrativo attorno a cui ruota l'intera stagione: un'amicizia che ha il potenziale per riscrivere non solo il loro futuro, ma l'assetto stesso del regime.

Il team dietro la serie

The Testaments è una produzione MGM Television firmata dallo showrunner Bruce Miller, già artefice di The Handmaid's Tale, con Elisabeth Moss tra gli executive producer. La regia dei primi tre episodi è affidata a Mike Barker. Nel cast figurano Ann Dowd, il personaggio di Zia Lydia torna centrale, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz e Rowan Blanchard, tra gli altri.

L'evento di Milano

Per accompagnare il lancio, Disney+ ha organizzato oggi a Milano un'azione in strada che ha attraversato Piazza dei Mercanti, Brera, Piazza Cordusio e Via Dante. Gruppi di giovani ragazze in divise color prugna, le stesse usate a Gilead, hanno percorso alcuni dei luoghi più riconoscibili della città, muovendosi con gesti discreti e scambiandosi sussurri sotto la supervisione di figure identificate come "Zie". La passeggiata si è conclusa a Cadorna, dove le partecipanti hanno distribuito ai passanti fiori viola brandizzati.

Quando e dove vedere The Testaments

I primi tre episodi sono già disponibili su Disney+. I successivi usciranno con cadenza settimanale. Per chi non ha ancora un abbonamento, la piattaforma è accessibile anche tramite i principali operatori telefonici e televisivi italiani.