The Idol chiude al quinto episodio, la serie ne aveva anche un sesto ma HBO si giustifica The Idol, la serie HBO con Lily Rose Depp e THe Weekedn in onda su Sky, si concluderà con il quinto episodio. La serie, inizialmente ne contava sei, ma qualcosa è cambiato in corso d’opera come spiegano anche dall’emittente americana.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le serie più chiacchierate di questi ultimi mesi c'è "The Idol", targata HBO con protagonisti Lily Rose Depp e il cantante The Weekend. Presentata a Cannes 2023, dove non sono mancate delle critiche in merito a una sensualità, talvolta superflua del racconto, si concluderà con cinque episodi e non sei come era stato previsto. L'annuncio e la motivazione dello stesso arriva direttamente da HBO. La serie in Italia va in onda la domenica sera su Sky Atlantic e Now e, quindi, si concluderà il prossimo 10 luglio con il quinto episodio dal titolo "Jocelyn Forever".

I motivi della cancellazione di un episodio

Sembrerebbe, infatti, che con l'arrivo di Sam Levinson che ha curato la regia della serie, il budget a disposizione si sia ridotto in maniera considerevole, quindi il racconto che si sarebbe dovuto sviluppare in sei puntate, come era stato pensato anche dagli sceneggiatori, si concluderà con il quinto episodio. L'annuncio è stato pubblicato sul canale ufficiale della HBO che spiega anche i motivi per cui "The Idol" è stata decurtata di una puntata.

La serie pare che non abbia brillato agli ascolti tv e, infatti, erano anche circolate alcune indiscrezioni secondo cui si era pensato anche di cancellarla dopo soli due episodi, anche se è stato poi specificato si trattasse di informazioni non reali e che, inoltre, il prodotto era stato pensato come un qualcosa di breve durata. Questo cambiamento in corso d'opera non permetterà alla serie prodotta da Abel Tesfaye (The Weekend) e Reza Fahim di poter essere candidata agli Emmy Awards.

Le polemiche su The Idol

The Idol è stata oggetto di polemiche prima ancora che potesse arrivare sul piccolo schermo. La serie racconta la storia di Tedros e Jocelyn, il proprietario di un club che incanta un'aspirante star del pop, interpretata da Lily Rose Depp. È stata contestata la presenza di molte scene di sesso, anche superflue, oltre che l'ostentazione della droga, nonché della perdizione. Se per alcuni è stata definitiva come una "provocazione pop", per altri invece non ha avuto questo grande riscontro.