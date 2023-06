Cos’è accaduto tra Khloè Kardashian e Michele Morrone? Lo svela un episodio di The Kardashians È un episodio della serie The Kardashians a fare chiarezza in merito a quanto sarebbe accaduto davvero tra Khloè Kardashian e Michele Morrone, dopo le voci di flirt dello scorso anno.

A cura di Stefania Rocco

A settembre 2022, complice una sfilata di Dolce&Gabbana organizzata da Kim Kardashian, esplosero in tutto il mondo le voci a proposito di un flirt tra Khloè Kardashian e Michele Morrone, attore italiano diventato popolare in tutto il mondo grazie al film Netflix “365 giorni”. I diretti interessati non hanno mai fatto chiarezza a proposito del loro incontro e le voci che li volevano vicini sono pian piano scemate, lasciando intendere si trattasse solo di un falso gossip. Adesso, è un episodio della serie The Kardashians a fare chiarezza.

The Kardashian svela la verità sull’incontro tra Khloé e Michele Morrone

L’ultimo episodio della serie The Kardashian ha svelato che tra Khloè e Morrone non ci sarebbe stato altro che uno scambio di battute e qualche foto da postare sui social. Nessun flirt, quindi. Eppure l’incontro con l’attore italiano avrebbe aiutato la fondatrice di Good American a voltare pagina dopo la burrascosa separazione da Tristan Thompson.

L’incontro combinato da Kim Kardashian

L’episodio della serie che ha per protagonista la famiglia da reality più popolare al mondo ha svelato che è stata Kim Kardashian a favorire l’incontro tra la sorella e l’attore. A Milano per ultimare i preparativi della sfilata degli amici stilisti, Kim avrebbe puntato l’attenzione sulla figura dell’attore italiano dopo avere visto il suo nome comparire tra quelli degli ospiti previsti per il fashion show. Insieme alle amiche, Kim ha quindi pensato che si trattasse della persona giusta per risollevare l’umore della sorella e spingerla a riconsiderare le gioie della sua vita da single. Per questo motivo, i due sarebbero stati fatti sedere vicini. Terminata la sfilata, Khloé è apparsa particolarmente ammaliata dalla bellezza dell’attore mentre quest’ultimo ha tentato un audace ma educato corteggiamento. La simpatia tra i due sarebbe durata solo qualche ora: dopo le chiacchiere e le foto di rito, Khloè e Morrone si sono salutati, consapevoli che non si sarebbero più rivisti.