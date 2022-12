Sono tutte donne le registe della seconda stagione de Il Signore degli Anelli Prime Video ha annunciato i nomi delle registe della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Sono tutte e tre donne. Di questi tempi, è una notizia.

Prime Video ha annunciato i nomi delle registe della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Sono tutte e tre donne, e perdonateci se diamo una sottolineatura alla notizia considerando che generalmente l'industria non sempre le predilige (si vedano le nomination a best director ai prossimi Golden Globe 2023). Dopo il successo della prima stagione, vista da più di 100 milioni di persone secondo Prime Video, la produzione conferma Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper alla regia.

Chi sono le registe

Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper dirigeranno più episodi della seconda stagione. Brändström aveva già diretto due episodi nel corso della prima stagione: nella seconda stagione, dirigerà quattro episodi e ricoprirà il ruolo di co-executive producer. Hamri e Hooper andranno a dirigere due episodi a testa. Brändström e Hamri, inoltre, hanno siglato degli overall deal con Amazon Studios.

Charlotte Brändström

Charlotte Brändström è una regista pluripremiata e si è diplomata al programma di regia dell'American Film Institute. Di recente ha finito di dirigere un pilot per Netflix intitolato L'omicidio improbabile. Ha lavorato alla serie tratta dal libro di Stephen King The Outsider. Sempre per Netflix ha lavorato per The Witcher e Away. Con Prime Video, ha diretto un episodio di The Man on the High Castle. Ha diretto inoltre più di 30 tra film, miniserie e film tv. Tra i suoi progetti futuri, le serie The Continental (con Mel Gibson) e The Consultant (con Christoph Waltz).

Sanaa Hamri

Sanaa Hamri è una rinomata regista di film, televisione, video musicali e pubblicità. È nata a Tangeri, in Marocco. Di recente ha completato la produzione esecutiva e la regia della seconda stagione di The Wheel of Time per Prime Video. In precedenza Hamri è stata produttrice esecutiva/regista della serie di successo della FOX Empire, e i suoi altri crediti di regia televisiva a episodi includono Shameless, Rectify, Nashville, Elementary, Glee e Desperate Housewives.

Louise Hooper

Louise Hooper è un'acclamata regista drammatica britannica, nota per il thriller limitato in 4 episodi Flesh and Blood, con Imelda Staunton e Stephen Rea. Come regista, ha diretto l'episodio finale di The Sandman, e ancora The Witcher, Inside No. 9 e Treason di Neil Gaiman. Hooper ha iniziato la sua carriera dirigendo documentari della BBC Arts. Ha lavorato con David Lynch, Helmut Newton, Arthur Miller, David Attenborough e Björk, e ha anche ricevuto una nomination ai BAFTA per la regia di Our Gay Wedding: The Musical.