Rosa Diletta Rossi è Irene nella miniserie su Elisa Claps: la carriera e la vita privata dell’attrice Rosa Diletta Rossi è l’attrice che interpreta Irene, la fidanzata di Gildo Claps nella miniserie Rai su Elisa Claps. Ha 35 anni, è originaria di Lucera, in provincia di Foggia ed è diventata nota al pubblico per aver interpretato Maria Corleone nell’omonima serie targata Mediaset.

A cura di Sara Leombruno

Rosa Diletta Rossi è l’attrice che interpreta Irene, la fidanzata di Gildo Claps nella miniserie su Elisa Claps, che racconta la storia dell’omicidio della giovane studentessa uccisa da Danilo Restivo nel 1993. Rossi è divenuta nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di protagonista nella serie Maria Corleone. Ha 35 anni ed è originaria di Lucera (provincia di Foggia), al momento non si hanno particolari informazioni relative a un eventuale partner. Nella serie sul caso Claps, il personaggio che interpreta, Irene, ha un nome fittizio. Ciò che è vero è invece il fatto che Gildo, il fratello maggiore di Elisa, avesse una fidanzata, poi diventata sua moglie.

Chi è Rosa Diletta Rossi, la carriera e il successo di Maria Corleone

Rossi è stata la protagonista della serie di successo Maria Corleone, andata in onda dal 13 settembre su Canale 5 in quattro episodi ideata da Pietro Valsecchi. Al centro della trama il rapporto tra una donna, Maria, in fuga dal suo passato e dalle sue origini. Il padre della protagonista, infatti, è Don Luciano Corleone (interpretato da Fortunato Cerlino), uno dei boss di mafia più potenti in circolazione. Quella nella serie Mediaset, però, non era stata la prima apparizione importante dell'attrice. Rossi, infatti, era già nota al pubblico per essere stata nel cast della serie Netflix Suburra, nella quale interpretava Alice, la moglie di un politico corrotto. Altro ruolo importante è stato per lei quello di Alba nella serie Rai Nero a metà.

Il legame sul set con Gildo Claps e la moglie

Come anticipato, per il personaggio che interpreta è stato in realtà scelto un nome fittizio: quello di Irene. Ciò che è vero, però, è il fatto che Gildo Claps, fratello di Elisa, in realtà all'epoca dei fatti fosse fidanzato con una donna che poi ha sposato e dalla quale ha avuto due figli. Sul ruolo che ha interpretato nella miniserie sul caso della studentessa uccisa a Potenza, l'attrice ha dichiarato di sentirsi grata "per questa bellissima occasione di verità, e di memoria".

La vita privata di Rosa Diletta Rossi

Riguardo alla vita privata di Rosa Diletta Rossi non si sa molto, soprattutto per quanto riguarda la situazione sentimentale. Sul suo profilo Instagram, infatti, si limita a postare scatti che la ritraggono all'opera sui set o in compagnia di amici. Come si evince dalla sua biografia, ama fare scalate in montagna e fare escursioni in compagnia del suo cane.