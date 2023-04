Polemiche per la serie Queen Cleopatra di Jada Pinkett Smith, l’egittologo: “Non era una donna nera” Polemiche per “Queen Cleopatra”, la nuova serie prodotta da Jada Pinkett Smith che vede la regina d’Egitto rappresentata come una donna nera di origini africane. Secondo gli esperti, l’immagine non corrisponde a verità. Per questo, l’avvocato Al-Semari ha denunciato Netlix.

A cura di Elisabetta Murina

Polemiche per la rappresentazione di Cleopatra nella serie di Jada Pinkett Smith dal titolo Queen Cleopatra. La regina egizia, interpretata dall'attrice Adele James, sarà nera. C'è chi però sostiene che questa scelta non corrisponda a verità, tanto da citare in giudizio Netflix. È il caso dell'avvocato Mahmoud Al-Semari, che ha fatto causa alla piattaforma streaming per la scelta del cast, affermando che stesse commettendo un "crimine".

"Cleopatra non era nera"

Uno degli ultimi trailer della serie, in arrivo su Netflix il prossimo 10 maggio, mostra la sovrana d'Egitto Cleopatra rappresentata come una donna di origine nera africana, in linea con l'intenzione della produttrice Jada Pinkett Smith di raccontare "storie sulle regine nere". Gli episodi esploreranno l'eredità lasciata dall'ultimo faraone, che ha regnato per 21 anni prima di togliersi la vita.

Questa decisone è stata parecchio contestata, soprattutto in Egitto, dove gli esperti hanno sottolineato come Cleopatra non fosse nera, ma avesse in realtà origini europee. "Cleopatra non era era", ha infatti dichiarato il dottor Zahi Hawass, uno dei maggiori archeologi egiziano, sottolineando la sua discendenza da Tolomeo, generale di Alessandro Magno.

La denuncia dell'avvocato Al-Semari

Come riporta Egypt Independent, l'avvocato Al- Semari ha denunciato Netflix per la rappresentazione di Cleopatra, convinto che il trailer contraddicesse la storia egiziana e promuovesse l'afrocentriscmo. Queste le sue parole: