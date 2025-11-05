Netflix annuncia che Nobody Wants This 3 si farà: la reazione del cast in una videochiamata con Kristen Bell

Nobody Wants This 3 si farà. Netflix ha confermato la terza stagione della serie tv di successo, ancora oggi in Top 10 in 82 paesi tra le serie più viste del momento, che sarà disponibile per la visione nel 2026. Il cast ha reagito alla notizia in una videochiamata di gruppo con Kristen Bell: il video.

La storia d'amore tra Joanne e Noah non è ancora finita: Nobody Wants This è stato ufficialmente rinnovato per la terza stagione. Nelle ultime ore l'autrice della celebre serie televisiva Netflix, la cui seconda stagione è uscita meno di un mese fa, ha annunciato che il cast tornerà presto sul set per registrare nuovi episodi. Kristen Bell ha videochiamato i colleghi per dargli l'annuncio: le reazioni dei protagonisti Adam Brody, Timothy Simons e Justine Lupe.

L'annuncio dell'autrice Erin Foster

Con una dichiarazione pubblicata dal sito ufficiale Netflix, Erin Foster ha annunciato che la terza stagione di Nobody Wants This si farà. "Non potrei essere più entusiasta, è un privilegio poter scrivere della mia coppia preferita. Finché non mi porterà via troppo tempo dalla visione dei reality show serali, lo farò per tutto il tempo che vorranno", ha dichiarato l'attrice della serie televisiva, ancora oggi nella TOP 10 delle serie più viste su Netflix in 82 Paesi. I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma nel 2026. I produttori, Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, hanno ringraziato Netflix "per averci concesso un'altra stagione": "Questo lavoro è troppo divertente. Collaborare con Erin Foster, il cast di professionisti talentuosi e simpatici, gli sceneggiatori straordinari e la troupe incredibile, è stata un'esperienza davvero fantastica", le loro parole.

La reazione del cast: la videochiamata di Kristen Bell ai colleghi

Nelle ultime ore Netflix ha condiviso il video nel quale Kristen Bell, la protagonista, registra la videochiamata con i suoi colleghi ai quali dà la notizia della conferma della terza stagione. "Hey, siamo stati scelti per la terza stagione" dice ad Adam Brody che risponde: "Bene, bene, bene". Timothy Simons, l'attore che veste i panni di Sasha, è apparso entusiasta così come Jackie Tohn, Esther nella serie: entrambi esultano, felici della notizia. L'attrice videochiama anche sua sorella nella serie, Justine Lupe, che risponde mentre si trucca: "Oh mio Dio, è così emozionante", dice. La telefonata si conclude con la conversazione con l'autrice Erin Foster e il siparietto nel quale lei chiede all'attrice di non dirlo ai colleghi: "Lo sapevo, credo di avertelo detto io. Non stai chiamando il cast per dirglielo, vero? Perché credo che probabilmente dovrei farlo io". Kristen Bell allora risponde: "No, no".