Morto l’attore Santo Bellina, da “La Piovra” a “La Porta Rossa” se ne va un volto storico della Tv È morto all’età di 58 anni l’interprete noto soprattutto per aver preso parte a decine di film, fiction e serie Tv incentrate sul racconto della mafia e la lotta alla criminalità organizzata.

A cura di Andrea Parrella

L’attore Santo Bellina nella serie TV "Il Cacciatore"

Morto a 58 anni l'attore palermitano Santo Bellina, noto per essere stato volto decine di film, fiction e serie Tv, in particolare incentrate sul contesto mafioso, da La Piovra alla più recente Il Cacciatore. Nel 2004 era stato Beppe Montana nella miniserie tv "Paolo Borsellino", oltre ad aver recitato in "Ragazzi fuori", film sequel di "Mery per sempre". E ancora "Squadra Antimafia – Palermo oggi", "Distretto di polizia" e "Ris", sono tante le produzioni cui ha preso parte Bellina nel corso degli anni.

Gli inizi di carriera

Nato a Palermo il 22 settembre del 1964, Santo Bellina aveva iniziato da giovanissimo il suo percorso nel mondo del cinema. Il debutto arriva nel film “Il pentito”, prima di prendere parte a tutta una serie di produzioni diventate simbolo del racconto attraverso l'audiovisivo della mafia e la lotta contro la criminalità organizzata. Bellina aveva preso parte a quello che è definito come un capostipite di questo genere a livello televisivo, ovvero “La Piovra”. La sua ultima apparizione in una serie Tv risale a pochi mesi fa, con la partecipazione a Il Cacciatore, serie con protagonista Francesco Montanari ambientata in Sicilia. Negli ultimi anni aveva partecipato anche ad altre fiction Rai di grande successo, come appunto la precedentemente citata La porta rossa, insieme a Lino Guanciale.

La morte dell’attore commuove i social

La morte di Santo Bellina ha portato in queste ore molti suoi amici, colleghi e seguaci a ricordarlo. L’attore siciliano è stato celebrato sui social con grande affetto dalle numerose fanpage legate al mondo del cinema e del teatro. "Ci mancherà il tuo senso dell’umorismo, la tua professionalità ma soprattutto l’entusiasmo con il quale affrontavi ogni singolo momento della nostra kermesse", scrive Gabriele Perrini, direttore artistico del Gran galà del teatro dialettale "Premio regionale Città di Castelbuono".