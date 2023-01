Morto Francesco Bruno, era uno dei più noti criminologi d’Italia e noto volto Tv Morto a 75 anni uno dei più noti criminologi d’Italia, molto spesso presente in Tv a Porta a Porta e al Maurizio Costanzo Show.

A cura di Andrea Parrella

È morto Francesco Bruno, noto criminologo che nel corso della sua carriera ha dato grande rilievo a questa figura professionale, sia in ambito accademico che istituzionale, nonché mediatico, grazie alle sue frequenti apparizioni televisive. Bruno aveva 75 anni e a dare notizia della sua scomparsa è stato Matteo Lettieri, sindaco di Celico, cittadina del cosentino che aveva dato i natali al criminologo. Lo ha fatto attraverso un post pubblicato su Facebook: "Questa mattina Celico piange la perdita di uno dei suoi più illustri concittadini, il prof. Francesco Bruno, medico e criminologo di fama internazionale. Il prof. Bruno era un luminare, impegnato nella risoluzione dei più efferati delitti italiani. Grazie ai suoi studi era stato possibile collegare gli omicidi del mostro di Firenze all'esoterismo".

La carriera di Bruno è iniziata con il diploma al liceo classico nel 1967, cui è poi seguita l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dove si è laureato nel 1973. Il professor Bruno ha quindi iniziato la professione da medico l'anno dopo, prestando servizio per l'università e, nel 1975-1976, per 12 mesi, come ufficiale medico presso il 4º reggimento dei carabinieri a cavallo, con il grado di sottotenente.

Tra la fine degli anni Settanta e i primi Ottanta si ritrova a svolgere il ruolo di funzionario e poi direttore di sezione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. In quegli stessi anni inizia ad interessarsi ai fenomeni di esoterismo, pubblicando uno studio universitario che lega questi ultimi agli omicidi commissionati al Mostro di Firenze, occupando al contempo di droghe in collaborazione con alcuni dei principali ministeri.

A partire dal 1987 diventa quindi professore di Criminologia e medicina forense alla Sapienza, proseguendo allo stesso tempo il suo lavoro di collaborazione con vari ministeri per l'analisi di varii fenomeni di criminalità mafiosa e in merito alla lotta alla droga. È in quegli stessi anni che presenzia sempre più di frequente in numerosi programmi televisivi, tra cui i più famosi in onda, come Porta a Porta e Maurizio Costanzo Show.