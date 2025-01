Mina Settembre 3, anticipazioni terza puntata del 26 gennaio: le bugie di Viola a Mina e Domenico

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza puntata di Mina Settembre 3, in onda domenica 26 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. In onda due nuovi episodi intitolati L'odio e La corda si spezza. La trama della fiction con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Ludovica Nasti, Marisa Laurito, Chiara Russo, Erasmo Genzini e Christiane Filangieri. Nella terza puntata, il ritorno di Titti, che è stata presa di mira da un hater. Intende denunciarlo con l'aiuto di Irene, ma Mina non la pensa così. Intanto, zia Rosa è immersa nei preparativi del matrimonio mentre Viola continua a mentire a Mina e a Domenico. Un nuovo caso richiederà l'intervento di Mina e Fiore. Le anticipazioni della puntata di Mina Settembre 3 del 26 gennaio.

Mina Settembre 3, anticipazioni terza puntata del 26 gennaio

Le anticipazioni della terza puntata di Mina Settembre 3, in onda domenica 26 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio intitolato L'odio, gli spettatori assisteranno al ritorno di Titti. L'amica di Mina tornerà a Napoli per risolvere una questione molto seria. Chiede aiuto a Irene, infatti, perché intende intraprendere una battaglia legale contro un hater che trascorre le sue giornate insultandola sul blog Mamma esaurita. Tuttavia, emerge che l'hater in questione è un minorenne e Mina invita ad avere cautela. È convinta, infatti, che i minori debbano essere aiutati non denunciati.

Zia Rosa assorbita dai preparativi per il matrimonio, un nuovo caso per Mina

Nella terza puntata di Mina Settembre 3 andrà in onda anche l'episodio La corda si spezza. Viola continua a mentire a Mina e Domenico. Intanto, zia Rosa è completamente assorbita dall'organizzazione del matrimonio. Mina e Fiore si occupano di un nuovo caso. Jeanette, originaria del Mali, chiede loro aiuto perché il rapporto con gli altri inquilini delle case popolari in cui abita si sta facendo sempre più conflittuale.