Mina Settembre 3, anticipazioni seconda puntata 19 gennaio: Mina e Domenico devono dare una notizia a Viola

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della seconda puntata di Mina Settembre 3, in onda domenica 19 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nel secondo appuntamento con la fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno e la regia di Tiziana Aristarco, gli spettatori assisteranno al terzo e quarto episodio, rispettivamente Figli e Malafemmina. Mina e Domenico devono completare le ultime fasi per l'adozione di Viola incontrando un assistente sociale che chiede al futuro padre, più presenza. Nel frattempo Fiore si barcamena tra i suoi problemi sentimentali. Tutti i dettagli della trama della seconda puntata di Mina Settembre 3. Attenzione spoiler.

Mina Settembre 3, anticipazioni seconda puntata 19 gennaio

Mina e Domenico stanno per incontrare l’assistente sociale che si occupa dell’adozione di Viola. L’uomo

è un perfezionista e non fa sconti a Domenico che, dopo mesi di assenza seppur per buone ragioni deve

impegnarsi di più per costruire quello che può definirsi un vero rapporto con Viola. Deciso a non farsi trovare impreparato e invogliato da queste parole, Domenico organizza una giornata speciale da trascorrere in solitaria con Viola. Intanto, Mina deve affrontare un nuovo caso. Da mesi, il figlio di una sua assistita si è barricato nella sua stanza senza dare una spiegazione. Ad aiutarla c’è Fiore, che però non riesce a fare a mento di tormentare Mina con le sue questioni sentimentali.

Mina e Domenico devono comunicare una notizia importante a Viola

Viola sta per ricevere una notizia molto importante da Mina e Domenico, ma i due neosposi hanno paura che possa esserne scossa. La ragazza, però, ha già avvertito un certa tensione, nota dei comportamenti strani e la sua confusione aumenta. Mina e Rosaria si trovano al cimitero e assistono ad una scena inquietante: la tomba della madre di Rosaria è stata deturpata da una donna che inveisce contro di lei, avanzando accuse orribili. Rosaria è distrutta, sarà compito di Mina e Fiore provare a capire cosa sia accaduto. Nel frattempo, Jonathan, fratello di Kevin Ammaturo, sembra avere un interesse per Fiore, per cui cerca di avvicinarla al mondo del training. Una sera si trovano più vicini del solito, Andrea assiste a questa scena che lo turba e manda un messaggio a Fiore dicendosi contento per lei. È probabile che il ragazzo abbia immaginato che tra loro ci sia qualcosa.