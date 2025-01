Mina Settembre 3, anticipazioni quarta puntata del 2 febbraio: la delicata sfida di Mina e il sospetto di Jonathan

video suggerito

Le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre 3, in onda domenica 2 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. In onda il settimo e l'ottavo episodio, intitolati rispettivamente Il peso del sangue e Pastorale napoletana. La trama della fiction con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Ludovica Nasti, Erasmo Genzini, Christiane Filangeri, Chiara Russo e Yari Gugliucci. Attenzione spoiler.

Mina Settembre 3, anticipazioni quarta puntata del 2 febbraio

Le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre 3, in onda domenica 2 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nel settimo episodio, intitolato Il peso del sangue, Mina si farà carico di un caso che richiede estrema sensibilità. Una casa-famiglia, infatti, sta affrontando l'inevitabile chiusura e a farne le spese sono due bambini che sono diventati inseparabili. Purtroppo, nonostante i due piccoli si ritengano ormai dei fratellini, c'è il rischio che possano essere mandati in strutture diverse. La separazione sarebbe un vero trauma per loro. Un operatore, che da tempo si prende cura dei due, vorrebbe tanto adottarli e dare loro la famiglia che meritano. Purtroppo, però, i suoi cari nascondono un oscuro passato che diventa un ostacolo nel percorso di adozione.

Fiore costretta a rivedere Jonathan

Nel corso della quarta puntata di Mina Settembre 3, anche l'ottavo episodio della serie con Serena Rossi, intitolato Pastorale napoletana. Jonathan chiede aiuto a Mina perché tra i ragazzi che segue come personal trainer ce n'è uno che potrebbe essere caduto nella trappola delle sostanze dopanti. Osservando il suo comportamento, il giovane si è convinto che possa esserci un giro losco che si sviluppa proprio nella palestra. Mina si rivolgerà a Irene per avere una consulenza su questo caso. Inoltre, richiamerà in servizio Fiore che sarà costretta a incontrare di nuovo Jonathan.