Mina Settembre 2, anticipazioni terza puntata 16 ottobre: Claudio vuole un figlio, i dubbi di Mina

Le anticipazioni della terza puntata di Mina Settembre 2, in onda domenica 16 ottobre su Rai1. Nel quinto e nel sesto episodio della serie con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri e Marisa Laurito, Mina inizierà a dubitare del ritorno di fiamma con Claudio. L'uomo, al contrario, vorrebbe salvare il loro matrimonio ed avere un figlio con lei. Intanto, non mancheranno nuovi casi divertenti e interessanti. L'appuntamento con la nuova puntata di Mina Settembre 2 è domenica 16 ottobre alle ore 21:20 su Rai1.

Mina Settembre 2, le anticipazioni della terza puntata del 16 ottobre

Le anticipazioni della terza puntata di Mina Settembre 2, in onda domenica 16 ottobre su Rai1. Nel quinto episodio, intitolato Cosa resta di noi, Mina si vede costretta a tornare a Procida nello stesso bed & breakfast dove aveva alloggiato insieme al fratello Gianluca. Un personaggio piuttosto bizzarro, infatti, si nasconde nella struttura con il figlio e Mina intende approfondire. Intanto, Claudio vuole avere un figlio da lei e nella mente della donna cominciano ad affacciarsi dei dubbi riguardo all'ipotesi di diventare mamma.

Mina Settembre ha dubbi su Claudio

Nel sesto episodio, intitolato Sorprese, Mina Settembre riceve una proposta inaspettata da parte di Claudio. L'uomo, infatti, le chiede di mollare tutto e di partire insieme a lui in barca a vela. La donna continua ad avere dei dubbi sul ritorno di fiamma con il suo ex marito. È consapevole però, che se intende salvare il matrimonio, l'unica scelta che ha è partire. Il suo lavoro si metterà per l'ennesima volta di traverso. Una persona a cui Mina tiene tantissimo, infatti, corre il rischio di finire in una casa famiglia, così Settembre è pronta a mettersi a sua disposizione e a lanciarsi in questo nuovo caso.