La rosa della vendetta, anticipazioni dell’ultima puntata del 17 novembre: la verità su Gulcemal

Domenica 17 novembre 2024 andrà in onda, in prima serata su Canale5, l'ultima puntata de La Rosa della Vendetta, la soap opera turca con Murat Unalmis protagonista. La fiction, girata tra le città di Istanbul e Bursa, racconta la storia di Gulcemal e Gulendam, due fratelli che, cresciuti senza l'amore della mamma, sceglieranno la strada della vendetta: l'amore, però, ostacolerà i loro piani. Nell'ultima puntata Gulcemal, che ha fatto credere ai suoi cari di essere morto, si farà rivedere cinque anni dopo. Ecco le anticipazioni del finale di stagione.

Le anticipazioni dell’ultima puntata de La rosa della vendetta

Nell'ultima puntata de La Rosa della Vendetta, in programma per domenica 17 novembre, in prima serata su Canale5, gli spettatori assisteranno a un salto temporale che porterà avanti il racconto di cinque anni. Dopo che Gulcemal si è lasciato cadere nel vuoto, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Mert e Gulendam diventeranno genitori di una bambina, e Zafer vivrà insieme a loro perché affetta da una presunta demenza senile. La donna sarebbe rimasta sconvolta dal suicidio del figlio, ma crederà che sia ancora vivo per via delle apparizioni in sogno. Deva sceglierà di non avere alcun uomo al suo fianco per dedicarsi unicamente al figlio: quest'ultimo, però, improvvisamente sparirà provocando una grossa disperazione nella madre. Il bambino, in realtà, sarà con Gulcemal.

Il ritorno di Gulcemal: le anticipazioni del finale di stagione

Gulcemal consegnerà il bambino agli agenti con l'intenzione di imbarcarsi su una nave, ma non partirà mai. Non vorrà abbandonare il figlio e così farà ritorno nella stazione di polizia per chiedere l'indirizzo di casa di Deva. Si presenterà, in anticipo, all'inaugurazione della mostra della donna: rivedrà tutti i suoi cari e consegnerà loro un libro per Deva.