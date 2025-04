video suggerito

Il dolore dei fan per il secondo episodio di The Last of us: l’addio di Pedro Pascal Il secondo episodio di The Last of Us, la serie tratta dall’omonimo videogioco, è stato ferocemente commentato dai fan. Si assiste, infatti, ad un evento che si sperava arrivasse il più tardi possibile: la morte di Joel, il personaggio di Pedro Pascal. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

The Last of Us, la serie tratta dall'omonimo videogioco, è diventata un vero e proprio fenomeno seguito da migliaia e migliaia di fan che, però, nell'ultima stagione hanno dovuto fare i conti con un avvenimento che avrebbero voluto tardare il più possibile: la morte di Joel, il personaggio interpretato da Pedro Pascal. (Attenzione spoiler)

Il dolore dei fan e il commento del regista e di Pedro Pascal

Il fatto che, prima o poi, il personaggio dovesse abbandonare la serie non era da mettere in discussione, ma i fan sono insorti per la tempestività con cui è accaduto. Già nel secondo episodio della serie, infatti, che in Italia è arrivata su Sky e Now dal 20 aprile, il personaggio di Joel perde la vita, creando non poco scompiglio da parte dei fan che, infatti, sono andati in rivolta, straziati dal dolore. Si tratta, in realtà, di uno degli episodi più intensi e ben scritti dalla coppia di showrunner formata da Craig Mazin e Neil Druckmann, già autore del videogioco del 2013. Il regista commenta la sua scelta dicendo: "Volevamo amplificare il senso di vulnerabilità. Non sono nei guai solo Joel, Ellie e Dina, ma tutti quanti". Anche l'attore ha commentato l'esito della sua partecipazione alla serie:

Capisco l'attaccamento che si può provare per i personaggi di un videogioco, una serie, un film o un libro. È successo anche a me. Mi è capitato di lanciare un libro contro il muro, ferito da quello che stavo leggendo. Se qualcosa fa così male ai fan, significa che è un guizzo brillante di scrittura.

Come muore Joel nel secondo episodio

Joel ed Ellie si trovano nella cittadella di Jackson, quando incombe su di loro una tempesta di neve. I due si allontanano dalla città fortificata per due turni di pattuglia, ma improvvisamente un gruppo di infetti assale la cittadina, avviando così una battaglia per estinguere anche l'ultimo scampolo di civiltà. Nel frattempo Joel salva Abby da un gruppo di infetti, ma sarà proprio questo gesto a decretare la sua fine: lei lo stava cercando e ha giurato di ucciderlo per vendicare il massacro delle Luci, coloro che si erano ribellati e Joel aveva sterminato prima di fuggire con Ellie a Jackson. Ora toccherà ad Ellie vendicare la morte di Joel.