Il ritorno di Gomorra: l’ultima stagione per la prima volta in chiaro Gomorra ritorna in trend con l’ultima stagione per la prima volta in chiaro: dal 14 novembre, ogni lunedì, alle 21.30 su Tv8.

Ancora noi, ancora Gomorra. La quinta e ultima stagione della serie, nata da un'idea di Roberto Saviano, ritorna in tv per la prima volta in chiaro. L'appuntamento è dal 14 novembre, ogni lunedì, alle 21.30 su Tv8. La serie, successo internazionale venduto in più di 190 territori, ha segnato il successo per Marco D'Amore e Salvatore Esposito, ma ha fatto in modo che il pubblico scoprisse tantissimi talenti, oggi impegnati in altrettante fiction di successo. Gomorra, piaccia o meno, ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire l'idea della serialità italiana, rappresentando un'eccellenza nel mondo.

La stagione finale su Tv8

I dieci episodi di Gomorra – Stagione finale chiudono il cerchio e mettono fine all'epopea e soprattutto al rapporto tra Genny Savastano e Ciro Di Marzio. Gli episodi sono stati girati fra Napoli, Riga e Roma, scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. Alla regia, Marco D'Amore per i primi cinque episodi e per il nono episodio. Gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini. Torna anche la colonna sonora storica firmata dai Mokadelic.

Il cast

L'ultima stagione di Gomorra – La serie vede, oltre al ritorno di Salvatore Esposito e Marco D'Amore, il ritorno di Ivana Lotito nei panni di Azzurra. A Fanpage.it, commentò: "È stata una stagione totale, ogni personaggio ha attraversato il suo arco narrativo". Tra le new entry: Domenico "Mimmo" Borrelli nel ruolo di Don Angelo detto ‘O Maestrale, boss di Ponticelli, fondamentale per la guerra di Genny contro i Levante. Tra le altre new entry: Nunzia Schiano nel ruolo della moglie del Galantommo, interpretato da Antonio Ferrante, e Carmine Paternoster.