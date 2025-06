video suggerito

Il processo a Michael Jackson per abusi sui minori diventa una serie tv, dove e quando vederla Il prossimo 25 giugno, in occasione del 16esimo anniversario dalla scomparsa di Michael Jackson, su Sky Crime e NOW verrà trasmessa in prima visione la docuserie “Processo a Michael Jakcson”, che racconta le fasi del processo subito dal Re del Pop accusato di abusi sui minori. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

124 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra i personaggi più controversi della storia recente c'è senza dubbio Michael Jackson, star internazionale, era stato soprannominato il Re del pop per i successi da lui incisi negli anni della sua carriera, ma non sono mancate le ombre, come le accuse di abusi sui minori. In una docuserie, che arriverà su Sky Crime e NOW il prossimo 25 giugno, giorno del sedicesimo anniversario della sua scomparsa, si racconteranno le fasi del processo.

La serie che racconta il processo a Michael Jackson

Non a caso la serie si chiama Processo a Michael Jackson e ripercorre quello che, a conti fatti, è stato uno dei casi giudiziari più discussi degli Anni Duemila. Il processo penale, infatti, risale al 2005 e la pop star sedeva al banco degli imputati, accusato di abusi sui minori. Un'accusa infamante, per colui che aveva creato il Neverland Ranch, un posto da sogno per i bambini di tutte le età.

Le varie fasi del processo verranno ricostruite attraverso filmati inediti, verranno mostrate anche le trascrizioni processuali, le interviste fatte ai giurati, agli avvocati e anche i testimoni ritenuti fondamentali nel processo. Tutto verrà scandagliato, dalle accuse al clamore mediatico, passando per l'arresto e anche per l'assoluzione da parte della giuria, stabilita il 13 giugno di vent'anni fa.

La docuserie, il cui titolo originale è The People vs. Michael Jackson, racconta uno dei casi giudiziari che ha segnato inevitabilmente la storia della musica internazionale e mostra due lati della stessa medaglia: la necessità di trovare una giustizia reale, legata al processo e un'altra, invece, legata con la popolarità e i commenti, spesso feroci, da parte della stampa. La serie si compone di due episodi, di circa 90 minuti ciascuno e vuole essere un racconto neutrale, in cui emergono i fatti e non le interpretazioni di quanto è accaduto, ridisegnando la figura della star in quegli anni, devastanti, quattro anni dopo Jackson sarebbe morto.