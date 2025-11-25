Il Commissario Ricciardi 3: il finale straziante che ha spezzato il cuore degli spettatori

Un colpo di scena straziante ha concluso tragicamente la terza stagione della serie del Commissario Ricciardi su Rai1. Ecco cosa è successo e come continuerà la serie.

Il finale della terza stagione del Commissario Ricciardi ha stravolto e spezzato il cuore ai tanti spettatori che erano a digiuno dell'undicesimo libro di Maurizio de Giovanni, da cui l'episodio è tratto. Appunto: "Il pianto dell'alba". Lino Guanciale in quello sguardo finale sembra interpretare pienamente le parole dello scrittore napoletano: “E allora, guardandola, capì che avrebbe continuato, che doveva continuare. Per lei. Solo per lei. La vita lo aveva condannato, ma forse per la prima volta aveva un senso.”

Che cosa è successo nel finale di stagione del Commissario Ricciardi 3

Ma di cosa stiamo parlando? Che cosa è successo nel finale di stagione del Commissario Ricciardi 3? Da questo momento in poi, lettori avvisati: ci sono spoiler sulla serie tv andata in onda su Rai1, e tuttora disponibile on demand su RaiPlay. Il finale è disperato: Enrica muore in seguito a un emorragia per dare alla luce la loro prima figlia. È una morte che strazia e che colpisce perché arriva proprio nel momento in cui il Commissario Ricciardi sembrava aver trovato la sua stabilità, confessando ad Enrica il suo "dono", il suo "segreto", quello di vedere i morti.

Il Dottor Modo svela al Commissario Ricciardi: "Non ce l’ho fatta a salvartela"

Una scena straziante

Nella scena, ci sono i più cari amici di Ricciardi. Lo stesso dottor Modo (Enrico Ianniello) non è riuscito a salvare la vita di Enrica: "Non ce l'ho fatta a salvartela", gli dice mentre Lino Guanciale è disperato. Anche il brigadere Maione (Antonio Milo) presente con Nelide (Veronica D'Elia) non trattiene le lacrime. Ma è solo quando il commissario Ricciardi prende tra le braccia la neonata che sembra trovare una luce, un fondo di speranza, una ragione per continuare. Quando entra nella stanza per dare l'ultimo saluto alla sua Enrica (Maria Vera Ratti), prevedibilmente il commissario la vede per un'ultima volta. "Non dimenticarmi", dice Enrica. "Mai", risponde il commissario. Un finale visto da quasi 4 milioni di spettatori: Ricciardi ha dominato gli ascolti tv.

La quarta stagione del Commissario Ricciardi è possibile

La quarta stagione del Commissario Ricciardi, con ogni probabilità, si farà. Dopo "Il pianto dell'alba", infatti, ci sono ancora altri tre romanzi: "Caminito", "Soledad" e "Volver – Ritorno per il Commissario Ricciardi". Nella serie tv, al pari dei romanzi, ritroveremo il commissario Ricciardi e la piccola Marta, questo il nome della piccola, anni dopo le vicende dell'ultima puntata alle prese con l'interrogativo principe: anche la figlia del commissario Ricciardi ha la stesso "dono" del padre?