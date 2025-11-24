Il Commissario Ricciardi 4 si farà? Gli indizi sul futuro della serie con Lino Guanciale

La terza stagione de Il Commissario Ricciardi sta per arrivare al termine su Rai1 e già cresce la curiosità degli spettatori su cosa accadrà dopo. Il ciclo di episodi in arrivo chiude una parte importante della storia, ma alcune scelte narrative sembrano lasciare aperta la possibilità di una quarta stagione. E la produzione, nelle ultime settimane, non ha fatto nulla per spegnere le speranze.

Il Commissario Ricciardi 4 si farà?

Come anticipato in più occasioni da Lino Guanciale, questo terzo capitolo ha portato Ricciardi a una vera “fioritura emotiva”: il commissario si è mostrato più vulnerabile, più disposto a lasciarsi andare all’amore e alle sue fragilità. Una parte della stagione, inoltre, è stata costruita su una novella inedita di Maurizio De Giovanni, un testo poco conosciuto che finora non era mai stato adattato. Una scelta che amplia il materiale narrativo e apre spiragli concreti sul futuro della serie. Una conferma apparente è arrivata durante l’Italian Global Series Festival, dove cast e produzione hanno parlato del lavoro sulla terza stagione e della direzione che potrebbe prendere in futuro la storia. Pur non sbilanciandosi del tutto, i produttori hanno spiegato che i fatti raccontati nella novella inedita “potrebbero persino condurre verso una quarta stagione”. Un messaggio chiaro per chi segue la fiction sin dal debutto: la porta non è affatto chiusa.

Cosa vedremo nella quarta stagione della serie tv con Lino Guanciale

Il finale di stagione, secondo chi lo ha già visto, lascerebbe infatti intenzionalmente aperti alcuni fili narrativi, soprattutto quelli legati all’evoluzione emotiva del commissario e alle dinamiche con i personaggi che lo circondano. Una scelta che non sembra casuale, soprattutto considerando che la saga di De Giovanni è ampia, ricca di sfumature e in grado di reggere nuove storie anche oltre i romanzi principali. Al momento non c’è ancora un annuncio ufficiale della Rai, ma le premesse sembrano esserci tutte: una stagione 3 che non chiude davvero tutto, una novella mai utilizzata prima, e una produzione che fa capire che qualcosa potrebbe muoversi presto.