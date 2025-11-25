Ascolti tv 24 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e il GF, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti tv di lunedì 24 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello. La sfida nell’access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella prima serata di lunedì 24 novembre il pubblico ha potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, talk, fiction e altro ancora. Su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata della terza stagione de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale, mentre su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Prosegue, però, la sfida nell'access prime time tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi che, ormai, si contendono il primato delle trasmissioni più viste in TV. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra Il Commissario Ricciardi su Rai1 e il Grande Fratello su Canale 5

Finale di stagione per Il Commissario Ricciardi, la fiction che ha appassionato il pubblico di Rai1, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e che, con la puntata andata in onda lunedì 24 novembre, giunge al termine dopo tre stagioni, sebbene si vociferi anche una quarta. L'ultima puntata è stata vista da 3.724.000 spettatori pari al 22.1% di share vincendo di fatto la prima serata. Su Canale 5, invece, continua il Grande Fratello, la cui avventura sta per chiudersi, dal momento che la chiusura dell'edizione nip è prevista per il mese di dicembre. Ventura, invece, si ferma a 1.887.000 spettatori con uno share del 14.5%, attestandosi alla media delle altre puntate.

L'access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Immancabile, invece, l'appuntamento con i programmi dell'access prime time ovvero Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Senza dubbio si tratta delle trasmissioni più viste della TV, che si muovono su numeri altissimi di share e anche numero di telespettatori. Se il game show di Rai1 si assesta sempre attorno alle cifre della scorsa stagione, quello di Gerry Scotti continua nel miracolo inaspettato di aver alzato il livello della fascia per la gioia di Mediaset. Stefano De Martino, quindi, conquista 4.822.000 spettatori e il 22.6% di share, mentre Scotti arriva a 5.657.000 spettatori pari al 26.7% di share, uno scarto davvero ampio, che certifica il successo del gioco Mediaset.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Su Rai2 Lo Spaesato è stato visto da 723.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 Fast & Furious 8 è stato la scelta di 976.000 spettatori e il 6% di share. Su Rai3 Lo Stato delle Cose incuriosisce 1.077.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica segna 621.000 spettatori e il 4.8% di share. Su La7 La Torre di Babele è giunto a 744.000 spettatori e il 4% di share. Su Tv8 GialappaShow registra 793.000 spettatori con il 4.9% di share. Sul Nove Little Big Italy raduna 411.000 spettatori con il 2.3%.