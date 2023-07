Giacomo Giorgio annuncia: “Voglio fare lo spin-off su Ciro di Mare Fuori” Dopo il grande successo di Mare Fuori, Giacomo Giorgio annuncia la volontà di voler lavorare a uno spin-off tutto dedicato al personaggio di Ciro.

Dal Giffoni Film Festival arrivano importanti dichiarazioni da parte di Giacomo Giorgio, accolto come un divo nel popolare festival del cinema dedicato alle giovani generazioni. La notizia è che l'attore vorrebbe tanto riportare "in vita" il personaggio di Ciro, da tutti amato in Mare Fuori. Vorrebbe realizzare uno spin-off e sappiamo bene quanto, in questa industria, desideri di questo tipo, che incontrano il successo e il legame più profondo con gli spettatori, possono diventare presto realtà. Basta una produzione.

Le dichiarazioni di Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio si racconta ai ragazzi del Giffoni: "Dopo Mare Fuori non sono cambiato io, ma il contorno", dice, "sono sotto i riflettori ovunque vada, al ristorante, al supermercato o in spiaggia. È una fortuna, ma ho dovuto cambiare le mie abitudini". E poi lancia la bomba su Ciro di Mare Fuori:

Ciro non mi manca, ma è un personaggio che ho amato molto, da piccolo guardavo film come Scarface e Il padrino e sognavo di interpretare un cattivo. Credevo accadesse in età adulta, e invece ho incontrato Ciro. Mi piacerebbe fare uno spin-off su di lui, è un personaggio talmente bello e tridimensionale che ci sarebbe ancora tanto da dire.

Il legame profondo del personaggio di Ciro con il pubblico

Nell'industria dell'intrattenimento, personaggi di finzione come quelli di Ciro finiscono per giocare un ruolo fondamentale nel catturare il pubblico e nel creare legami duraturi. Non c'è nulla di nuovo nel potere delle storie, ma è sempre affascinante: gli spettatori sviluppano un legame profondo con i personaggi, sentendosi così coinvolti nelle loro gioie, nelle loro tragedie, nei loro trionfi e nelle loro sconfitte. Ciro, così come hanno fatto tutti gli altri personaggi di "Mare Fuori", ha colpito nel segno e ha saputo conquistare milioni di spettatori. Presto, Mare Fuori conquisterà anche altri spettatori nel mondo e in media diversi, come nel caso della produzione teatrale allestita da Alessandro Siani.