Frozen 3 sarà un nuovo viaggio magico: le anticipazioni confermano che la saga Disney è la più innovativa di tutte

Mancano oltre due anni all'uscita di Frozen 3, eppure i fan delle sorelle Elsa e Anna sono in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà nel nuovo capitolo della saga firmata Disney. 24 novembre 2027 è la data scelta per il debutto al cinema e sebbene sia presto, nelle ultime ore è circolata la presunta prima sinossi ufficiale. Dal profilo di Disney China su WeChat, la famosa piattaforma cinese, sarebbe emerso che nel nuovo film animato si celebrerà il matrimonio tra Anna e Kristoff ad Arendelle. Il lungometraggio diretto da Jennifer Lee, stando a quanto circola su piattaforme social e siti esperti di cinema, vedrà anche un nuovo viaggio magico, ricco di sfide, per Anna ed Elsa e infine, "La famiglia reale darà il benvenuto a un misterioso nuovo membro".

Qualora la sinossi fosse corretta, Frozen 3 si prepara a riservare ai spettatori, grandi e piccoli, eventi inaspettati. Non si conosce alcun dettaglio riguardo il presunto terzo membro che si aggiungerà alla famiglia Reale: potrebbe trattarsi di una nuova creazione di Elsa, come accaduto con Olaf, o di un personaggio legato al passato delle protagoniste. E dopo il terzo capitolo della saga, arriverà subito il quarto, al quale, stando a quanto rivelato dal CEO Disney, starebbero già lavorando. L'intento sarebbe quello di offrire ai spettatori una storia più complessa e profonda rispetto ai capitoli precedenti, divisa in due capitoli. I nuovi film di Frozen riserveranno, senza dubbio, tante sorprese: Jared Bush, Direttore creativo dei Disney Studios, lo scorso novembre, in un'intervista rilasciata durante il D23, principale evento per i fan Disney in Brasile, anticipò che la nuova trama "rispetterà ciò che le persone amano di Frozen". Ovvero la sua trama innovativa, che ha ribaltato i classici canoni della fiaba Disney.

La forza di Frozen è la sua trama

Tutte le storie Disney sono entrate nelle case dei spettatori di tutto il mondo, ma il successo planetario di Frozen ha avuto un sapore diverso. La storia delle sorelle Anna ed Elsa è apparsa sin da subito innovativa: ha rovesciato la classica fiaba romantica abbandonando la tradizionale storia tra la principessa e il principe, focalizzandosi sull'amore fraterno. È l'amore tra le sorelle, infatti, a sconfiggere l'inverno perenne nel primo capitolo della saga: Anna salva Elsa, icona di auto-accettazione di sé e del proprio potere.