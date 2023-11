Dopo Frozen 3 ci sarà anche Frozen 4, il CEO di Disney: “Si lavora a due nuove storie” Il CEO di Disney ha annunciato clamorosamente che una squadra è al lavoro non solo per la produzione di Frozen 3, ma anche di un quarto capitolo della storia.

A cura di Andrea Parrella

Se Frozen 3 è in produzione, anche Frozen 4 si farà. Almeno è quanto si intuisce dalle parole del CEO di Disney Bob Iger, che in una dichiarazione a Good Morning America ha parlato dei prossimi progetti della company relativi a uno dei titoli di maggiore successo degli ultimi anni, in grado di polverizzare record di incassi e profitti, di poco sotto i 3 miliardi di dollari, capace inoltre di ampliare l'immaginario Disney con nuovi scenari e personaggi.

L'annuncio del CEO di Disney

Ebbene, se il terzo capitolo della saga è già in fasi di definizione, Iger ha silentemente annunciato che "potrebbe esserci un Frozen 4 nei nostri progetti". Pochi i dettagli forniti da Iger, ma sostanziali: "Non ho molto da dire a riguardo in questo momento, se non che Jenn Lee, creatrice del primo Frozen e del secondo capitolo, sta lavorando sodo con il suo team non solo su una, bensì su due storie".

Iger ha parlato della novità in collegamento con il programma televisivo americano dal parco Disney di Hong Kong, di recente allargato proprio con una nuova area a tema: "Negli ultimi quattro anni abbiamo lavorato alla creazione di questo mondo immersivo. Essenzialmente si tratta di una riproduzione fisica di alcune delle più grandi storie che abbiamo raccontato e, naturalmente, Frozen è tra queste".

Il successo planetario di Frozen

Frozen e il sequel del 2019, Frozen 2, sono diventati due dei principali successi della storia di Disney. Il seguito del film resta il maggior successo animato di tutti i tempi, con incassi per 1.45 miliardi di dollari, mentre il primo film era arrivato a toccare 1.33 miliardi. In aggiunta al dato del box office, le avventure di Anna e Elsa sono state in grado di produrre anche un enorme successo discografico grazie alle canzoni "Let it go" e “Do You Want to Build a Snowman?”, da cui è venuto fuori anche un musical di successo andato in scena a Broadway.