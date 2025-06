Emily In Paris 5, Rupert Everett non ci sarà: “Non mi hanno chiamato, abbiamo litigato”

video suggerito

L'attore britannico Rupert Everett, ospite della 71ma edizione del Taormina Film Fest, ha svelato che non è nel cast della quinta stagione di Emily In Paris, le cui riprese sono iniziate lo scorso maggio. Il celebre attore che nella serie con Lily Collins ha interpretato il ruolo di Giorgio Barbieri, un designer d'interni romano che gestisce uno studio nella capitale italiana, ha raccontato ai giornalisti di aver litigato con la produzione.

Le parole di Rupert Everett su Emily In Paris 5

Ospite della 71esima edizione del Taormina Film Fest, Rupert Everett ha risposto alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto se è nel cast di Emily in Paris 5. "No, non ci sarò, ho litigato. Sono molto dispiaciuto per questo, sfortunatamente non ne farò parte" è stata la risposta dell'attore che ha spiazzato i fan della serie televisiva. Everett ha così continuato, spiegando di non conoscere il motivo esatto per il quale il suo personaggio non è stato inserito nel racconto dei nuovi episodi: "Il motivo? Non lo so. Credevo che mi avrebbero chiamato per la quinta stagione, invece niente". Infine, con tono sarcastico, ha aggiunto: "Sono morto".

L'addio di Camille Razat alla serie: "Lascio il set con amore e ammirazione"

Le riprese della quinta stagione della serie creata da Darren Starr si sono svolte a Roma lo scorso maggio. Il set, poi, si è spostato di nuovo a Parigi, città francese nella quale registreranno i nuovi episodi. Nella nuova stagione di Emily In Paris ci sarà ancora Lucas Bravo, nonostante le sue ultime dichiarazioni sul suo ruolo che, stando alle sue parole, era "poco divertente da interpretare", e Lucien Laviscount. Non ci sarà nei nuovi episodi, invece, Camille Razat che su Instagram lo scorso aprile ha detto addio al suo personaggio: "Lascio la serie con amore e ammirazione verso il cast, la troupe e i fan che hanno sostenuto lungo tutta la strada. Grazie per questa bellissima corsa".