Com’è umano lui, quando andrà in onda su Rai1 la fiction su Paolo Villaggio con Enzo Paci

A cura di Daniela Seclì

Com'è umano lui è il biopic che ripercorre la vicenda artistica e la vita privata dell'attore Paolo Villaggio. L'attore è scomparso il 3 luglio 2017. Su Rai1 è già in rotazione lo spot che annuncia che la fiction andrà in onda "prossimamente" su Rai1. Il sito DavideMaggio.it ha svelato quando potremo assistere a questa novità coprodotta da Rai Fiction e Ocean Productions: Com'è umano lui andrà in onda giovedì 30 maggio, alle ore 21:30 su Rai1. A interpretare Paolo Villaggio sarà l'attore Enzo Paci. La fiction è diretta da Luca Manfredi.

Com'è umano lui, il cast del biopic su Paolo Villaggio con Enzo Paci

Come precisato, a interpretare Paolo Villaggi sarà l'attore Enzo Paci. Un volto già molto amato dagli spettatori e già protagonista della fiction targata Rai. Tra i vari ruoli interpretati anche quello di Mauro Bacigalupo nella serie tv di successo Blanca. Nel cast anche:

Camilla Semino Favro;

Andrea Filippi;

Andrea Benfante;

Augusto Zucchi;

Emanuela Grimalda;

Vincenzo Zampa;

Valentina Ruggeri.

La regia è di Luca Manfredi. La fiction è coprodotta da Rai Fiction e Ocean Productions. Le riprese si sono tenute tra Roma e Genova e hanno collaborato alla stesura della sceneggiatura anche Elisabetta e Pierfrancesco Villaggio, figli dell'artista.

La trama di Com'è umano lui

La trama ha inizio nella metà degli anni '50 a Genova. Paolo Villaggio è ritratto con i suoi amici, alcuni di loro studiano e lavorano, altri – come lui e Fabrizio De André – preferiscono impiegare il loro tempo a scrivere canzoni. Poi, Paolo Villaggio incontra Maura e tra loro nasce l'amore. Quando Maura rimane incinta, la sposa in Comune, presentandosi in zoccoli e pantaloncini da mare. Il padre di Paolo non è contento della vita del figlio, né delle sue velleità artistiche che ritiene inconcludenti. Così, gli trova lavoro alla Cosider. Lì, Paolo resta per sette anni, senza mai appassionarsi davvero a quel lavoro e condividendo ore di noia con il ragionier Bianchi, da cui poi germoglierà il seme del personaggio di Fantozzi. Parallelamente, Villaggio mette in scena sfiziosi spettacoli teatrali. Maurizio Costanzo lo nota in modo fortuito. Quella sera Jannacci è malato e al suo posto si presenta Paolo Villaggio che fa il suo spettacolo. Costanzo gli propone un contratto e la moglie lo spinge ad accettare, spronandolo a lasciare il suo lavoro. Così, inizia l'ascesa dell'attore, dalla radio alla tv, fino ai film sul ragionier Fantozzi.