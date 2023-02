Chiara Iezzi in Mare Fuori 3, la cantante del duo Paola e Chiara è la madre di una giovane dell’IPM Chiara Iezzi del duo Paola e Chiara è nel cast di Mare Fuori 3: la cantante che si è esibita a Sanremo 2023 con la sorella sulle note di Furore, ha un ruolo nella serie tv Rai di successo. È la madre di Giulia, la rapper milanese.

A cura di Gaia Martino

Chiara Iezzi a gran sorpresa è comparsa in uno dei nuovi episodi di Mare Fuori 3. La cantante del duo Paola e Chiara, tornate in scena sul prestigioso palco di Sanremo 2023 con il brano Furore, è apparsa in una scena della terza stagione della serie televisiva più amata del momento: nel corso di VivaRai2 questa mattina di martedì 14 febbraio ha raccontato di aver recitato con i ragazzi della fiction, anche loro presenti nello show mattutino di Fiorello.

Il ruolo di Chiara Iezzi in Mare Fuori 3

Chiara Iezzi in Mare Fuori 3 è la madre di Giulia Crazy J, la new entry della nuova stagione interpretata da Clara Soccini. Dal prestigioso palco di Sanremo 2023 sul quale ha cantato Furore con Paola Iezzi, l'artista è entrata far parte del cast della serie tv Rai pronta per la messa in onda su Rai Due a partire da mercoledì 15 febbraio. Molti fan della fiction che hanno già visto i nuovi episodi su Rai Play, hanno subito notato la presenza della cantante commentandola su Twitter.

Nel cast di Mare Fuori 3 anche Francesco Panarella e Giuseppe Pirozzi

La terza stagione di Mare Fuori, già disponibile su Rai Play e in programma con la messa in onda su Rai 2 da mercoledì 15 febbraio, vedrà oltre ai veterani protagonisti del carcere minorile di Napoli – Nicolas Muapas, Massimiliano Caiazzo, Valentina Romani, Carolina Crescentini, Carmine Recano, etc. – nuovi personaggi. Al cast nei nuovi episodi si sono aggiunti diversi attori che interpretano i detenuti nell'IPM di Napoli: tra questi Francesco Panarella che interpreta Luigi Di Meo, Giuseppe Pirozzi, il cui ruolo è quello di Raffaele Di Meo, Clara Soccini alias Giulia Crazy J, e Salahudin Tijani Imrana che interpreta Dobermann. Non solo nuovi detenuti, al cast si è aggiunta anche un'attrice, Lucrezia Guidone, nei panni di Sofia Durante.